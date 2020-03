Overvolle natuurgebieden en maatregelen drukke markten

Het zonnige weer zondag zorgt ervoor dat veel Nederlanders besluiten er een dagje op uit te gaan. Maar boswachters maken zich boos en Vereniging Natuurmonumenten meldt dat natuurgebieden overvol zijn en dat mensen zo veel mogelijk thuis moeten blijven. Ook markten krijgen te maken met veel drukte, dus treft de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland maatregelen.

Zondagmiddag werd er zelfs een NL-Alertbericht verstuurd om mensen er nogmaals op te wijzen 1,5 meter afstand te houden en thuis te blijven als je ziek of verkouden bent. „Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona."

Boze boswachters

Natuurmonumenten roept mensen zondag met klem op niet meer naar natuurgebieden te komen en naar huis te gaan. „Onze gebieden worden momenteel overspoeld met duizenden bezoekers en wij vinden dit niet meer verantwoord", laat de organisatie weten.

Boswachters en andere natuurbeheerders zijn ook boos over wandelaars en fietsers die ondanks alle waarschuwingen toch in groepjes de natuur in trekken. „Het lijkt wel zomervakantie, zo druk is het in het bos. Iedereen boven op elkaar. Groepen die gezamenlijke activiteiten organiseren. Hoezo coronavirus?", vraagt boswachter Paul Jansen in het Brabantse Erp zich af.

Boswachter Tim Hogenbosch in het Rijk van Nijmegen spreekt van „asociale Nederlanders die hutjemutje bij elkaar gaan staan." De boswachter van het Utrechts Landschap constateert dat de stroom bezoekers ook nog eens de restanten van hun zelf meegebrachte etenswaren in de natuur achterlaat. En de beheerder van het Goois Natuurreservaat vraagt wandelaars en fietsers om afstand te houden tot de boswachter, als die ze aanspreekt op hun gedrag.

Bewaar afstand

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer waarschuwden vrijdag al dat recreanten rustige plekken moesten opzoeken en afstand tot elkaar moesten bewaren. „Maar we hebben zaterdag zelfs nogal wat wielrenners gezien die net als altijd met een hele groep bij elkaar fietsen", aldus een natuurbeheerder in de Ooijpolder bij Nijmegen.

Mr. Pieter van Vollenhoven, die zelf in de Veluwse bossen woont, twittert zondag dat „de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid in werkelijkheid in vele gevallen wederom geenszins wordt waargemaakt. Zonder toezicht kunnen wij - hoe spijtig ook - niet functioneren".

Maatregelen drukke markten

Nederlanders trekken niet alleen de natuur in, maar bezoeken ook markten. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland treft zondag daarom maatregelen. Daar waar er meer dan honderd personen tegelijkertijd op een markt zijn, moet worden voldaan aan een bepaald aantal voorwaarden. Gebeurt dat niet, dan gaat de markt dicht.

„Markten zijn van belang voor de voedselvoorziening van bewoners, maar kunnen alleen openblijven als bezoekers zich aan de 1,5 meter afstand van het RIVM houden", staat in een verklaring. „De veiligheidsregio doet daarom een dringend beroep op bezoekers en ondernemers."

Op drukke markten moeten de kramen verspreid worden opgesteld, waardoor er meer spreiding is en voldoende afstand voor bezoekers. Als hier niet genoeg ruimte voor is, dan moeten de marktkramen met non-food dicht en is alleen de verkoop van etenswaren toegestaan. Verder mag voedsel dat vers wordt bereid niet ter plekke worden opgegeten. Alleen afhalen is toegestaan. Ook moeten er waarschuwingsborden worden neergezet die bezoekers erop wijzen dat ze 1,5 meter afstand van elkaar houden.