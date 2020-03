Overtreden coronaregels kan leiden tot strafrechtelijke vervolging

Het is vrijdag de Internationale Dag van het Geluk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in deze angstige en onzekere tijd gelukkig zijn én blijven?

Mensen in je omgeving worden ziek. Die ene vakantie waar je al zolang naar uit hebt gekeken gaat niet door. Je bankrekening die steeds leger wordt. De coronacrisis leidt tot een hoop negatieve gevolgen voor ons allemaal. Toch betekent dit niet dat je bij de pakken neer moet gaan zitten, vinden therapeuten en coaches. Geluk is er namelijk altijd. En bij iedereen. Je moet alleen wel weten waar je gelukkig van wordt.

„Dat is inderdaad de eerste stap. Ga bij jezelf na wat jou gelukkig maakt. Kun je gelukkig zijn als je bijvoorbeeld zonder werk komt te zitten? Is jouw geluk daar afhankelijk van?”, dit zijn volgens life -en gelukscoach Anita Claassens belangrijke vragen die je jezelf kunt stellen in deze tijd. „De één wordt blij van het maken van een boswandeling. De ander van een huisdier.”