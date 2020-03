Oudste piramide in Egypte eindelijk weer open

Tientallen jaren gesloten voor publiek klinkt lang. Maar als je bedenkt dat het om een piramide van bijna 4700 jaar oud gaat, valt het eigenlijk best mee.

De oudste Egyptische piramide is eindelijk weer open voor publiek. Het gaat om de Djoser piramide - gebouwd tussen 2670 en 2650 voor Christus - die de afgelopen jaren gesloten was om te voorkomen dat het enorme bouwwerk zou instorten. In 1992 werd de piramide ook nog eens flink beschadigd door een aardbeving.

Piramide herbouwd

De piramide werd gesloten voor publiek, omdat het te onveilig bleek. De Britse ingenieur Peter James leidde de restauratie van de enorme structuur. Na veertien jaar heeft hij het voor elkaar gekregen dat de piramide weer bezocht kan worden door de gewone sterveling.

Het herbouwen van de piramide was niet zonder risico's, zegt James tegen The Times. „Het was echt extreem, extreem gevaarlijk."

Prototype

Men vermoedt dat de zestig meter hoge piramide de eerste piramide van Egypte is en daarmee de oudste nog bestaande constructie van de wereld. Waarschijnlijk is het de graftombe van farao Djoser, de grondlegger van het Oude Egypte. De piramide staat in het Saqqara-gebied, een necropolis ten zuiden van de Egyptische hoofdstad Caïro. Een necropolis is een enorme oude begraafplaats.

De piramide wordt gezien als revolutionair en een prototype voor alle Egyptische bouwwerken die daarna zijn neergezet. Daaronder valt ook de enorme Sfinx bij de Piramide van Gizah. Het gaat om zes vierkante structuren die op elkaar zijn gezet. Zonder de gereedschappen en machines die wij nu kennen: het complex werd in 2680 voor Christus gebouwd.

Farao Djoser

Ongeveer dertig meter ondergronds is de grafkamer te vinden. Daarin ligt ook de sarcofaag van de farao, al is er nooit een mummie gevonden.

Koning Djoser was de tweede farao van de derde dynastie (meerdere generaties heersers over het land uit dezelfde familie) en leefde in de 27ste eeuw voor Christus. In zijn tijd werd hij overigens geen Djoser genoemd, maar Netjerichet. Pas in de achttiende dynastie kreeg hij de naam Djoser. Hoelang Djoser precies regeerde, is onduidelijk. De speculaties variëren van negentien tot 29 jaar.