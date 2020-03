Oudste patiënt die coronavirus overwon is 101 jaar

Erik Staal, de ernstig zieke oud-topman van woningcorporatie Vestia, moet twee jaar de cel in. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, verduistering, diefstal en witwassen. In vier jaar tijd heeft hij als voorzitter van stichting HASA ruim 1,7 miljoen euro verduisterd.

HASA was door Staal in de jaren 90 opgericht om de sociale woninghuisvesting in Zuid-Afrika te bevorderen. Volgens de rechtbank heeft Staal het geld echter gebruikt voor zichzelf, hoewel hij al een riant inkomen genoot. Zo kocht hij er luxe spullen van en gebruikte hij het geld om de schikking die hij met Vestia had afgesproken te betalen.

