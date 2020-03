'Organiseer één grote wielerronde: Giro, Tour en Vuelta ineen'

De Tour, de Giro en de Vuelta moeten dit jaar in een en dezelfde ronde worden verreden, dat oppert wielrenner Matteo Trentin.

De Giro d'Italia, die op 9 mei in Boedapest van start zou gaan, is al afgelast. De Tour de France moet op 27 juni, in Nice, beginnen, maar ook dat wielerevenement staat vanwege de coronacrisis op losse schroeven. De ASO, de organisatie achter de Tour, mikt overigens gewoon op doorgaan.

Alternatieven

De sportorganisatie zou een alternatief scenario in het hoofd hebben, schreef de Franse krant Le Parisien maandag. Hierin worden alle publieksevenementen rond de wielerkoers afgelast en wordt alleen het sportieve gedeelte afgehandeld. De start van de Vuelta staat vooralsnog gepland op 14 augustus, in Utrecht.

„Waarom dit jaar niet een grote ronde organiseren", zegt Trentin, renner van de CCC-ploeg op Twitter. „Starten in Rome, via Madrid, eindigen in Parijs. Alle beste renners aan de start en een geweldige manier om iedereen met een wielerronde te verenigen na een vreselijke tijd."

'Tour d'Europe'

Trentin is serieus over zijn idee en heeft al verder nagedacht over de invulling van zijn 'grote ronde': de koers bestaat uit 21 etappes, gelijkwaardig verdeeld over Frankrijk, Italië en Spanje. Overigens moet het vooral een eenmalig alternatief worden, volgend jaar moeten de Tour, Giro en Vuelta vooral weer zoals normaal verreden worden. Op Twitter wordt het idee van Trentin al aangevuld, er wordt onder meer gesproken over een 'Tour d'Europe.'