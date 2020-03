Organisatie Olympische Spelen lijkt uitstel voor te bereiden

Veel sportevenementen, zomerfestivals en zelfs het Eurovisie Songfestival zijn afgelast vanwege de coronacrisis. Het enige grote evenement dat nog overeind lijkt te staan zijn de Olympische Spelen in Tokio deze zomer. Maar is dat nu nog wel zo zeker?

De organisatie van Tokio lijkt zich nu toch voor te bereiden op een uitstel van de Olympische Spelen.

Alternatieve scenario's

Er worden volgens persbureau Reuters alternatieve scenario's uitgewerkt, waarbij er wordt gekeken naar een eventuele verplaatsing van het evenement en de kosten die hiervoor moeten worden gemaakt. Reuters beroept zich op twee anonieme bronnen die betrokken zijn bij de gesprekken in Japan over het mogelijke uitstel.

„We zijn gevraagd diverse alternatieven uit te werken, waarbij we kijken naar verschillende uitsteltermijnen en de kosten die ermee gemoeid zijn", aldus een van de bronnen aan het persbureau. Deze bron laat ook weten dat uitstel met verschillende tijdsperiodes wordt onderzocht, wisselend van uitstel van een maand tot een jaar of zelfs twee jaar. Ook de Spelen laten doorgaan in afgeslankte vorm en zonder publiek is een optie.

Druk van buitenaf

Het organisatiecomité van Tokio heeft tot nu toe volgehouden dat de Spelen deze zomer gewoon als gepland door zullen gaan en op 24 juli beginnen. Het comité wordt daarin gesteund door de Japanse regering en het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Er is afgelopen dagen veel druk gekomen van buitenaf om het vierjaarlijkse sportspektakel uit te stellen en pas in de zomer van 2021 te houden. Zo roepen steeds meer grote sportbonden en ook nationale olympisch comités en atleten om uitstel. Veel sporters zouden zich niet optimaal meer kunnen voorbereiden op de Spelen, omdat ze vanwege het coronavirus niet voldoende kunnen trainen. Het is ook nog maar de vraag of alle kwalificatietoernooien afgewerkt kunnen worden.

De nationale olympische comités van Servië en Kroatië lieten zondag weten dat ze het niet juist vinden het evenement komende zomer door te laten gaan. Eerder pleitten onder meer de comités van Spanje en Brazilië voor uitstel, net als de Amerikaanse atletiekbond en de Amerikaanse zwembond.

In Nederland wil wielerbond KNWU dat de Spelen worden verplaatst. NOC*NSF, de Nederlandse sportkoepel, vond het zaterdag nog te vroeg voor een standpunt. Wel vindt zondag weer overleg plaats.

Verklaring atleten

Ook duizenden atleten hebben zich uitgesproken tegen het doorgaan van de Spelen. De internationale atletenvereniging Global Athlete heeft het Internationaal Olympisch Comité gevraagd de Olympische Spelen uit te stellen. „Als de wereld zich verenigt om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken, zal het IOC hetzelfde moeten doen", staat in een zondag uitgebrachte verklaring.

Het IOC zegt wereldgezondheidsorganisatie WHO te volgen en vindt het nog te vroeg om nu een besluit te nemen. Wat Global Athlete betreft, is dat nu wel op z'n plaats. „De atleten willen meehelpen, een deel van de oplossing zijn. Met z'n allen kunnen we ervoor zorgen dat de Spelen een succes worden. Gezien alle beperkingen, is het voor atleten nu onmogelijk zich goed op de Spelen voor te bereiden. Gezondheid en veiligheid staan voorop."

Geduld

In een interview met de New York Times vroeg voorzitter Thomas Bach van het IOC eerder deze week al om geduld. De spelen gaan pas op 24 juli van start, dus het zou zo ver van tevoren volgens hem nog niet verantwoord zijn om een voorbarig besluit te nemen. „Want als we de Spelen moeten afgelasten, dan zou dat de olympische droom van 11.000 atleten en 206 nationale olympische comités bruut verstoren", zei Bach.

Volgens de Japanse krant Nikkei houdt het bestuur van het IOC de komende week een vergadering. Japan besteedde zo'n 12 miljard dollar aan de voorbereidingen op de Spelen in Tokio. Sponsors brachten ongeveer 3 miljard dollar binnen.