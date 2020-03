'Opvallend weinig kinderen besmet met corona'

Er zijn opvallend weinig kinderen besmet met het nieuwe coronavirus. Dat zei hoofd Infectieziekten van het RIVM Jaap van Dissel zondag op de persconferentie in Bilthoven.

„Kinderen spelen eigenlijk geen rol in de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het is heel opmerkelijk, maar in tegenstelling tot alle andere luchtweginfecties is er nauwelijks sprake van infecties onder mensen jonger dan twintig jaar. Het gaat hierbij om slechts ongeveer 2 procent", zei hij.

„Naarmate je jonger bent, wordt de kans op het hebben van een infectie, dus klachten, steeds geringer. Kinderen zijn wat dat betreft niet at risk", aldus Van Dissel.

Drastische maatregelen

Op de vraag of Nederland klaar is voor drastische maatregelen, gaf Van Dissel aan de opname- en bezoekersstop van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, waar een vrouw ongeveer een week lang op de intensive care heeft gelegen zonder dat bekend was dat zij het nieuwe coronavirus heeft, al vrij drastisch te vinden. „Ik denk dat dat al redelijk daadkrachtig is."

Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) zei dat „we in Nederland passende maatregelen willen. Naarmate de tijd vordert en we meer weten, zullen we steeds bij de situatie passende maatregelen nemen." Nadere maatregelen sluit hij, indien nodig, niet uit. „Sterker nog, we werken aan scenario's voor de komende weken voor het geval het aantal patiënten zal groeien."