Opnieuw stijging in aantal Nederlandse coronabesmettingen

Het aantal Nederlanders met het coronavirus is opnieuw gestegen. Er zijn nu 382 mensen die het virus hebben.

Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het RIVM. Het Rijksinstituut heeft 61 nieuwe meldingen binnengekregen van lokale GGD'en. Dat is een stijging van 19 procent.

Daarnaast is een vierde patiënt maandagavond aan het virus overleden. Het gaat om een 78-jarige vrouw uit Goirle. Volgens de burgemeester van de Brabantse plaats had ze al een kwetsbare gezondheid. De anderen die zijn overleden nadat ze besmet zijn geraakt, waren allen in de tachtig. Bij jongeren mensen is het ziekteverloop meestal mild.

Sinds maandag adviseert het RIVM om voorlopig geen handen meer te schudden, om verdere verspreiding tegen te gaan. Inwoners van Noord-Brabant zijn door het kabinet verzocht zoveel mogelijk thuis te werken. Dat verzoek kwam bovenop het RIVM-advies aan Brabanders om met milde gezondheidsklachten al thuis te blijven.

Brabant blijft met 157 positief geteste inwoners de provincie met de meeste besmettingen. In de helft van de gevallen is de bron van de besmetting nog onbekend.

Onzekerheid

Ondertussen komen ook de eerste afgelastingen van evenementen binnen. Het festival Kingsworld, dat op Koningsdag zou plaatsvinden in Den Haag, gaat vanwege het virus niet door. Volgens de organisatoren is de onzekerheid te groot geworden en valt dar niet tegen te verzekeren. „Waar wij vooral bang voor zijn, is het risico dat de overheid ons op een later moment oplegt om het evenement te annuleren", laten ze weten.

Mensen die tickets hebben voor het festival kunnen deze gebruiken voor Den Haag Outdoor op 29 augustus in het Zuiderpark of voor Kingsworld volgend jaar. Een andere optie is om het volledige aankoopbedrag terugbetaald te krijgen.