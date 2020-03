Opening Lelystad Airport uitgesteld door coronacrisis

De opening van Lelystad Airport wordt uitgesteld tot november volgend jaar. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

Door de coronacrisis is het niet nodig dat de luchthaven, die vakantieverkeer van Schiphol moet gaan overnemen, nog dit jaar opengaat. Een groot deel van het vliegverkeer ligt momenteel immers stil.

Perspectief

De directeur van Lelystad Airport, Hanne Buis, wil dat er zo snel mogelijk een politiek besluit komt over de opening van de luchthaven in Flevoland. „Daarmee wordt perspectief aan de luchtvaart en aan de regio gegeven. Lelystad Airport is begonnen met de aanvraag van de benodigde vergunning." Ze zegt dit nadat bekend is geworden dat de opening van Lelystad Airport vanwege de coronacrisis is uitgesteld tot november volgend jaar.

„Er is in de afgelopen jaren keihard gewerkt om de luchthaven gereed te krijgen voor openstelling", zegt Buis. „Dat is gelukt, mede dankzij de goede samenwerking met alle partners én de regio. De coronacrisis en de grote economische onzekerheid zijn natuurlijk voor veel mensen de grootste zorg. Het is van het grootste belang dat de politieke besluitvorming in de Tweede Kamer nu zo snel mogelijk wordt afgerond."

Mileurapport

En er hangen nog meer problemen boven het hoofd van het vliegveld. Zo zijn er in de milieueffectrapportage (mer) voor Lelystad Airport uit 2018 verkeerde en onvolledige gegevens gebruikt, waarmee de uitstoot van stikstof berekend werd. Zo concludeerden het RIVM en de commissie voor de milieueffectrapportage.

De berekingen waren zo opgesteld dat de uitkomst van de stikstofuitstoot gehalveerd werd van 1,18 mol per hectare naar 0,59 mol per hectare. Doordat de uitstoot daadwerkelijk boven de 1 mol ligt, heeft dit als gevolg dat Lelystad Airport ten onrechte geen milieuvergunning heeft aangevraagd voor de uitbreiding. Het gaat om een gebied van meer dan 700 hectare in de Veluwe waar dit het geval is.