Op vakantie voor een prikkie door coronapaniek?

Door coronapaniek kelderen de prijzen, stellen online vakantiekoopjeszoekers. „Thuisblijven is bijna duurder.”

Het begint er op te lijken dat het coronavirus indirect goed nieuws betekent voor de vakantieliefhebbers onder ons. De prijzen van reizen naar niet-risicogebieden dalen namelijk enorm, ziet Ingmar Bruinsma, oprichter van TravelClown. Continu speuren ze naar aanbiedingen op het web en de laatste dagen vallen de grote prijsdalingen toch wel heel erg op. „Reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen komen met supervette aanbiedingen, we zitten hier telkens met een big smile wanneer we er weer een vinden.” Er komen bizarre dingen voorbij”, weet de vakantieman. Hij noemt een aantal voorbeelden, waarna ook screenshots ‘als bewijs’ volgen van verschillende reisaanbieders, van Kras tot Vakantiediscounter. Acht dagen op Gran Canaria met vlucht en transfer voor 100 euro. „Geen over de top luxe hotel, maar een prima appartement, hoor. Kost anders bijna drie keer zoveel rond deze tijd van het jaar.” Of twee weken all-inclusive naar de Dominicaanse Republiek voor 799 euro, „is normaal het dubbele.” Ook van de vlucht van China Southern Airlines naar Vietnam viel hij bijna van z’n stoel. 150 euro, vertrek over twee weken. „Wel met overstap in Peking, maar doe gewoon je mondkapje op en voor je het weet zit je in Vietnam.”

Emotie

Paniek overheerst bij consumenten door alle corona-aandacht, „De afgelopen week is het aantal boekingen naar het vriespunt gedaald. De last-minutes, maar ook in het algemeen. Heel afwijkend gedrag nu. Maar boek je met je verstand of met je emotie? We hopen met de hele reisbranche dat het negatieve gevoel dat nu overheerst kan worden omgeturned tot iets positief. Dus pak die laptop en boek een mooie reis. Want reken maar dat de prijzen straks als het virus weer is overgewaaid heel hard omhooggaan.”

Maar tot die tijd ziet hij vooral nog de mooie aanbiedingen, die worden verzameld voor op hun website. „De prijzen worden massaal naar beneden gedraaid, vooral kort voor vertrek. Je kunt natuurlijk nooit met honderd procent zekerheid zeggen dat dit een gevolg is van het coronavirus, maar opvallend is het wel.” De reisorganisaties en vliegtuigmaatschappijen zijn bang dat de vliegtuigstoelen en kamers onbemand en leeg blijven, zo besluit hij, „Dus liever dat ze er nog wat op verdienen, dan dat de voorraad verwelkt, zoals we dat noemen. Er wordt geprobeerd het maximale uit het seizoen te halen.”

Prijsdrops

„We zien ontzettende prijsdrops, niet normaal voor deze tijd van het jaar. Thuisblijven is bijna duurder.” Maaike Zuijderwijk van VakantieDealz speurt net als haar TravelClown-concullega het web af op zoek naar de beste aanbiedingen. „We zien nu ook echte pareltjes die normaal gesproken nooit in prijs omlaag gaan.” Of de prijsdalingen met het virus te maken hebben, durft ook zij niet te zeggen. „Maar je merkt wel dat er angst heerst. De boekingen gaan naar beneden en minder mensen bezoeken de website, terwijl je het ook om kunt draaien en de angst als een kans kunt zien. Boek nu die reis voor een prikkie.”

Omzetdaling

Eigenaar van weflycheap.nl. Eelko van Drongelen ziet de afgelopen weken een terugval in hun omzet van zo’n veertig procent. „Zeker sinds de eerste besmettingen in Nederland kenbaar werden gemaakt, zit de knip er bij de consument op. Voor ons als reisbedrijf is dit een enorme onverwachte klap. We hopen dat het realisme uiteindelijk zegeviert en reizigers gewoon hun vakantie boeken, maar snappen goed de angst die onder consumenten leeft.” Uit een eigen onderzoek komt naar voren dat twee op de vijf reizigers het boeken van een reis uitstelt door de corona-crisis. Betekent overigens niet dat uitstel tot afstel leidt. Meer dan 84 procent van de reizigers die het uitstelt, geeft aan de vakantie alsnog te boeken als de coronastorm weer is gaan liggen. Volgens Van Drongelen moet dat moment niet te lang duren. „We hebben gezien dat er reisbedrijven omvallen in het vierde kwartaal, zoals Travelbird / Thomas Cook, omdat de inkomsten dan lager zijn dan de uitgaven. Normaal gesproken kun je dit weer repareren in de eerste helft van het volgende jaar, maar nu is dat niet mogelijk, dus kan het zomaar zijn dat veel touroperators acuut in de problemen komen.”

Sander van Veen van Vliegtickets.nl ziet geen grote prijswijzigingen met voorgaande periodes. „Om de consument op dit moment meer zekerheid te bieden bij het boeken van een ticket, passen veel airlines wel het omboekbeleid aan.”