Op deze plek start Jeangu op het songfestival

Jeangu Macrooy komt in de finale van het Eurovisiesongfestival als 23ste van de 26 deelnemende landen in actie. Dat is maandag bepaald door een loting. Meestal is een plek op het einde van de finale gunstig voor de deelnemers.

Van alle 41 liedjes zijn er twee nog niet uitgekomen, die van Azerbeidzjan en Rusland. Bij de bookmakers gaat sinds maandag Bulgarije aan de leiding. Ook IJsland en Litouwen doen het goed. Nederland staat bij de wedkantoren vooralsnog op de dertiende plaats.

Grow

De finale van het songfestival vindt op 16 mei plaats in Rotterdam Ahoy. Op 12 en 14 vinden de halve finales plaats waarin 35 landen strijden voor een plek in de finale. Nederland is samen met de 'big five' al geplaatst voor de eindstrijd.

Vorige week werd bekend dat Jeangu meedoet met het nummer Grow.