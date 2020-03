Ontmantelen V1-bom vertraagd en inwoners later naar huis

In de documentaire zie je een kwetsbare Ronnie Flex en zijn struggles. „Ik heb mezelf een uur lang slecht zien gaan en dat is niet zo leuk om naar te kijken, snap je.”

Hij is rapper, vader, producer, creatieveling, een smoker. En ongelooflijk eerlijk, zo zie je in 51 minuten van 3DOC: De Vlucht van Ronnie die zaterdag werd uitgezonden. De gemene deler van begin- en eindscène is, zonder te spoileren, Ronnie Flex met een joint, of jonko, liefst in z’n trainingsbroek met ontbloot bovenlichaam, waardoor Anne Frank in eeuwige inkt continu voorbij schiet. „Ik houd van geschiedenis”, licht hij zijn tattoo toe, „En van Nederland. Zij is voor mij de belangrijkste persoon uit onze geschiedenis.”

Hij woont in een ruime vrijstaande woning in Capelle, waar hij is opgegroeid. Een familieboy, die het fijn vindt om ‘dingen van vroeger’ om zich heen te hebben. En moeder, opa en oma om de hoek. Sinds kort ook zijn eenjarige dochtertje Nori en haar moeder, met wie hij geen relatie heeft. „We zijn gewoon cool met elkaar”, vertelt hij aan Metro. „Je moet gewoon samen chill doen, dat is het beste voor je kind.” Hij heeft de luxe dat hij een huis voor ze kon kopen, op een steenworp afstand. Hij lacht z’n Ronnie Flex-lach (ingetogen vrolijk) die vergezeld gaat met z’n pretogen. „Dan kan ik m’n dochter zo vaak mogelijk zien, snap je.”