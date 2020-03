OM: taakstraf voor filmen van naakte handbaldames

In Nederland is voor het eerst iemand overleden die besmet was met het nieuwe coronavirus. Het gaat om een 86-jarige man.

Hij was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam is vrijdag gestorven, meldt het RIVM. De besmettingsbron van deze patiënt is tot nu toe onbekend.

Het RIVM zegt dat hij is overleden aan de gevolgen van een infectie met het nieuwe coronavirus. Nadat duidelijk was geworden dat de patiënt de daaraan gerelateerde ziekte COVID-19 had, is hij in isolatie verzorgd.