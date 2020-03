Noord-Korea lanceert twee projectielen

Multatuli zou 2 maart 200 jaar zijn geworden. Wat weten we eigenlijk over hem? Metro ging op onderzoek bij zijn standbeeld, gedenksteen en een echte kenner slash liefhebber.

Een kwartiertje posten en polsen bij het standbeeld van Multatuli op het Singel in Amsterdam op vrijdagmiddag, en een allerhande aan reacties van dito passanten komt voorbij. ‘No idea, is he famous?’ (Italiaanse toerist, die daarna nog wel even een ‘Multatulfie’ maakt), ‘iets met koffie en Indonesië, toch?’ (pensionado uit Drenthe) en ‘heppie een muntje voor me?’ (Amsterdamse dakloze). Wie gegarandeerd een muntje voor hem zou hebben gehad, was Eduard Douwes Dekker a.k.a Multatuli, de meest bekende pseudoniem aller tijden. „Hij gaf het liefst z’n hele kapitaal weg aan mensen die het minder hadden, om vervolgens zelf in geldnood te raken.” Op 5, 7 kilometer van het standbeeld zit Jacqueline Bel achter haar bureau in haar ‘dobbelsteentje’, zoals ze haar werkruimte bijna liefkozend noemt. Ze is hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en reageerde meteen enthousiast op het verzoek ‘bij te praten over Multatuli’.

Belangrijke man