Nieuwe website moet mondkapjes bij de zorg krijgen

PvdA'er Martin van Rijn volgt VVD'er Bruno Bruins tijdelijk op als minister voor Medische Zorg en Sport. Dat maakte premier Mark Rutte vrijdag bekend. Van Rijn was in het vorige kabinet staatssecretaris op het ministerie van Volksgezondheid.

Het is vrij ongebruikelijk dat een minister uit een van de oppositiepartijen komt, in plaats van een van de partijen uit de coalitie (VVC, CDA, D66 en ChristenUnie). Maar „partijkleur is niet interessant", zei Rutte tijdens de persconferentie waarin hij de aanstelling van Van Rijn aankondigde. „Ik heb niet gekozen voor een PvdA'er", legde hij uit. „Ik heb gekozen voor iemand waar ik heel veel vertrouwen in heb."

Van Rijn vervult de functie voor drie maanden, en gaat op persoonlijke titel in het kabinet zitten. Nederland kan „ontzettend blij" zijn dat deze ervaren bewindsman bereid is deze taak op zich te nemen, meent Rutte. „We zitten op dit moment in een grote crisis en hij was een van de beste leden van het vorige kabinet."