Niet langer de cel in na eerste winkeldiefstal in Amsterdam

Winkeldieven die vanaf donderdag voor het eerst betrapt worden, worden niet meer automatisch aangehouden en strafrechtelijk vervolgd.

De politie eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie Amsterdam starten samen met Platform Veilig Ondernemen met een nieuwe aanpak winkeldiefstal. Het doel is meer politiecapaciteit vrij te maken voor belangrijkere zaken.

First offenders

De nieuwe aanpak gaat betekenen dat first offenders, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, direct een civiele schadeclaim van 181 euro opgelegd krijgen. Deze moeten ze betalen aan de gedupeerde ondernemer. Hierdoor zijn politie en justitie niet langer belast met het afhandeling van het delict. Ook komen door de nieuwe aanpak minderjarigen niet meer in de onwenselijke situatie terecht waarin ze enkele uren in een politiecel moeten doorbrengen.

De nieuwe aanpak is van toepassing in de gemeenten die onder de regionale politie-eenheid Amsterdam vallen. Een landelijke uitrol van deze aanpak ziet een woordvoerder van de politie Amsterdam niet zo snel gebeuren. „Het is aan iedere regionale eenheid en het OM afzonderlijk om te bepalen of deze methode bij hen past."

Tijdwinst van 6 à 8 uur

Met het nieuwe plan hoopt Toine van Loenhout, districtschef binnen de politie eenheid Amsterdam, meer politiemensen vrij te maken voor ernstigere misdrijven als straatroven, geweld, stalking en fraude. „De tijd van de afhandeling staat veelal niet in verhouding tot het delict en de schade. Politiemensen zijn gemiddeld zes à acht uur bezig met de administratieve afhandelingen'', zegt van Loenhout.

Voorwaarde voor de nieuwe aanpak is wel dat de winkeldief niet eerder is aangehouden voor een dergelijk delict, er geen geweld is gebruikt bij de diefstal, de dief meewerkend is na de aanhouding en dat het gestolen goed van relatief geringe waarde is. Namelijk maximaal 40 euro voor volwassenen en maximaal 20 euro voor minderjarigen. Na een winkeldiefstal bij een deelnemende onderneming zal de politie op bezoek komen om te bepalen of de winkeldief voldoet aan de criteria.

Als dit het geval is, zal er een civiele schadeclaim in gang worden gezet. Ook volgt er een reprimande-gesprek met de betrokkene en wordt de winkeldief door de politie gewezen op de gevolgen van een eventuele volgende winkeldiefstal.

foto ter illustratie

5500 verdachten winkeldiefstal

Winkeldiefstal is in Amsterdam al jaren een groeiend probleem. In 2019 heeft de politie-eenheid Amsterdam ruim 5500 aangehouden verdachten van winkeldiefstal verwerkt. Dat het aantal winkeldiefstallen groeit, komt onder meer door nieuwe winkelconcepten met zelfscankassa's. Deze nieuwe concepten waardoor er vaak minder personeel in de winkels staat, maken de verleiding tot winkeldiefstal groter.

De nieuwe aanpak werd al eerder getest in politiedistrict Zuid. De resultaten van deze pilot waren zeer positief. Zo werden er in 2019 ruim 250 winkeldiefstallen op deze manier afgehandeld. Bovendien was het recidive cijfer van degenen die meededen aan de nieuwe aanpak zeer laag.