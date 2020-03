Netflix start blijf-thuis-campagne met spoilerbillboards

Blijf thuis. Het is een van de meest gehoorde kreten van de voorbije weken. Streamingsdienst Netflix heeft een ludieke manier gevonden om daarop in te spelen.

In een samenwerking met de Miami Ad School is er een campagne gestart met zogenaamde spoilerbillboards. Hierop worden enkele spoilers weergegeven van een paar van de bekendste Netflix-series, waaronder Narcos.

Dit deel van het artikel kan spoilers bevatten!

Zo staat er op de poster van Narcos: The good guy doesn't win. Behalve Narcos zijn er in ieder geval ook van series als La Casa de Papel, Love Is Blind en Kingdom dergelijke billboards in omloop. Een extreme maatregel, zo noemt Netflix de actie. De slogan is dan ook niet voor niets: You should've #staythefuckhome.

Dus als je nog midden in je favoriete serie zit: neem geen risico en blijf lekker thuis. Want het lijkt er ook op dat ze in Nederland verschijnen.