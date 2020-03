Netflix drukker dan anders door thuiswerkers

Het is natuurlijk even de vraag wie er precies zit te kijken, maar Netflix is in elk geval drukker dan anders. Dat komt volgens providers KPN door de vele thuiswerkers.

Of het spijbelende werknemers zijn of gewoon de kinderen die vermaakt moet worden, is natuurlijk even gissen. De provider kan het overigens aan, melden ze. „Het is drukker dan gebruikelijk. Mensen werken thuis terwijl de kinderen naar Netflix of iets anders kijken", aldus een woordvoerder van het bedrijf.

KPN ziet „een sterke stijging van het verkeer op ons netwerk. Waar nodig breiden we de capaciteit uit. Al onze inspanningen zijn erop gericht het netwerk te laten functioneren."

Meer bandbreedte en telefoongesprekken

Normaal gesproken zijn de zaterdag en de zondag de drukste dagen voor KPN, wanneer op grote schaal tv wordt gekeken. Nu is het helemaal anders, en eind vorig week zag KPN dat omslaan. „Mensen werkten meer vanuit huis en minder vanaf kantoor. Zakelijke klanten vragen om meer bandbreedte", meldt de woordvoerder.

Ook VodafoneZiggo en T-Mobile zien dat er meer dataverkeer is, door mensen die thuiswerken en door het gebruik van streamingdiensten als Netflix. Bovendien bellen mensen meer en langer mobiel. Beide providers zeggen dat hun netwerken de toename nog aan kunnen.

Pretpark later open

Het lijkt erop dat Netflixen ook nog even één van de belangrijkste entertainmentmogelijkheden is nu Nederlanders zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Ook pretpark Walibi kan én gaat voorlopig nog niet open. „De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en gasten, maar ook van de hele bevolking is onze belangrijkste prioriteit", zegt directeur Mascha van Till. Het themapark in Biddinghuizen (Flevoland) zou 4 april de deuren openen. Een nieuwe datum moet nog worden geprikt.

Liefhebbers van spectaculaire ritten in achtbanen op hoge snelheid moeten dus nog wat langer geduld hebben. „We blijven de ontwikkelingen en het advies van het RIVM nauwgezet volgen", zegt Van Till. Wie al kaartjes heeft voor april, kan die kosteloos omzetten naar een andere dag.

Veel hypotheekaanvragen

Er is daarnaast ook nog goed nieuws: het aantal hypotheekaanvragen was de afgelopen weken hoog. Volgens De Hypotheekshop hangt dit waarschijnlijk samen met de sterk gedaalde hypotheekrente. Afgelopen twee weken behoorden met ruim 10.000 aanvragen tot de top tien van weken met het hoogste aantal hypotheekaanvragen, aldus de hypotheekadviseur.

Door angst bij beleggers voor de economische gevolgen van het coronavirus, is de marktrente fors gedaald. Ook hebben centrale banken extra maatregelen aangekondigd om de economie te stimuleren. Hierdoor is ruimte ontstaan bij geldverstrekkers om de hypotheekrente te verlagen.

Laagterecord

Met name de laatste twee weken daalt de hypotheekrente hard. Volgens de Hypotheekshop bereikte deze afgelopen week met 1,62 procent een laagterecord. Het gaat om een gemiddelde van de hypotheekrente bij meerdere rentevaste perioden, bijvoorbeeld voor vijf jaar en voor tien jaar.

De Hypotheekshop verwacht overigens dat het aantal hypotheekaanvragen komende tijd wel omlaag zal gaan. Door het 'ingrijpende besluit' om de scholen te sluiten en de plotse inkomensonzekerheid bij sommige consumenten, is de situatie inmiddels gewijzigd.