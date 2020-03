Wetenschappers van het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht claimen de vondst van een antilichaam tegen COVID-19, McDonalds neemt maatregelen in Nederland en Bonaire sluit het luchtruim voor vluchten uit Europa. Metro heeft het laatste nieuws omtrent het coronavirus voor je op een rijtje gezet.

De wetenschappelijke publicatie van de groep van tien wetenschappers van het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht ligt ter beoordeling klaar bij het toonaangevende tijdschrift Nature, meldt Erasmus Magazine, dat de ontdekking een 'wereldprimeur' noemt.

„Het antilichaam voorkomt dat het virus nog kan infecteren en kan bovendien goed helpen bij de opsporing van het virus", zegt hoogleraar celbiologie Frank Grosveld, een van de ontdekkers namens het Erasmus MC. „We proberen nu een farmaceut aan boord te krijgen - dat ziet er overigens goed uit - die het antilichaam op grote schaal kan produceren als medicijn."

Het artikel met bevindingen van de wetenschappers is donderdag al gepubliceerd op een website met de naam BioRxiv, waarop biologen hun onderzoek kunnen publiceren en waarop collega's kunnen reageren. In de samenvatting wordt gesproken over een antilichaam tegen SARS2, het coronavirus dat de huidige pandemie met COVID-19 veroorzaakt.

Nederlandse wetenschappers vinden antilichaam tegen het coronavirus. Foto: ANP.

Het antilichaam kan helpen bij de opsporing en preventie van deze vorm van corona-infectie. Volgens Erasmus Magazine moet het antilichaam nog op mensen worden getest, een proces dat maanden vergt.

In het artikel zegt Grosveld dat hij en zijn collega-onderzoekers al een antilichaam hadden geïsoleerd vóór de huidige pandemie. „Van het eerdere onderzoek hadden we nog ongeteste antilichamen in de ijskast staan die niet met alle drie de mutaties reageerden, maar wel met SARS1. Toen de huidige crisis - SARS2 - uitbrak hebben we meteen getest of de antilichamen die met SARS1 reageerden ook reageren op SARS2 en vonden we het nu gepubliceerde antilichaam."

Grosveld zegt dat de antistof naast de ontwikkeling van het medicijn ook kan worden gebruikt om een diagnostische test op te zetten. „Eentje die iedereen gewoon thuis kan doen zodat mensen makkelijk weten of ze een infectie hebben of niet."

De vinding is vooral belangrijk voor het maken van een medicijn, aldus Grosveld. „Als je dit als patiënt zou nemen dan is de verwachting - en dat is nog maar een verwachting - dat de infectie in de patiënt gestopt kan worden."

Een echte oplossing is volgens hem een vaccin. "Daar werken anderen aan. Een vaccin ontwikkelen duurt echter al gauw twee jaar. Het medicijn van ons is er, als het allemaal werkt, eerder."

Triagetent Maastricht UMC+

Ziekenhuis Maastricht UMC+ is bezig met de bouw van een grote triagetent op de parkeerplaats bij de spoedeisende hulp. Dat is een extra maatregel in verband met het coronavirus, meldt 1Limburg.

De bouw van de tent is zaterdagochtend begonnen. De tent moet in de loop van volgende week operationeel zijn.

In de triagetent kunnen artsen de ernst van de klachten per patiënt beoordelen en beslissen welke patiënten het snelst geholpen moeten worden. Het ziekenhuis verwacht een grotere toeloop van patiënten dan normaal.

De extra maatregelen zijn bedoeld om sneller te kunnen controleren of mensen met luchtwegklachten besmet zijn met het coronavirus. Op dit moment moeten artsen alle mensen met luchtwegklachten behandelen als coronapatiënt, zolang niet duidelijk is of het om het coronavirus gaat.

Verjaardagen en etentjes

De ontdekking van een antilichaam tegen het coronavirus is goed nieuws, voor het vaak genoeg getest is op mensen zijn we echter maanden verder. Tot die tijd moeten we onze eigen verantwoordelijkheid nemen en verjaardagen en etentjes overslaan. Die dringende oproep doet hoogleraar virologie en corona-expert Marion Koopmans in het AD. „In plaats van wijzen naar de overheid moet je naar jezelf kijken. Blijf waar het kan gewoon binnen."

Het virus is in Nederland niet onder controle. Daarom maakt hoogleraar virologie Marion Koopmans, adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zich zorgen. „Ik ben blij dat er door het kabinet extra maatregelen getroffen zijn, zoals het verbod op bijeenkomsten met meer dan honderd mensen. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. We krijgen dit virus er alleen onder als we het met zijn allen echt wíllen."

Koopmans merkt dat er in de samenleving discussies ontstaan waarin mensen zeggen: ik mag dit niet meer, en dat niet meer. „Maar we moeten het omdraaien. Je moet je de komende dagen afvragen: wat kan ik nu doen om te zorgen dat de snelle verspreiding van dit virus niet verder doorzet? Hoe belangrijk is het dat ik nu naar dat etentje ga, of naar dat feestje? In plaats van wijzen naar de overheid moet je naar jezelf kijken."

McDonald's en Apple

Hoewel het belangrijk is dat mensen zelf maatregelen nemen om de verspreiding van het virus te voorkomen, nemen ook steeds meer grote bedrijven maatregelen. Zo ook McDonald's en Apple.

McDonald's gaat het aantal zitplaatsen in de restaurants beperken en het interieur vaker schoonmaken. Verder kun je vanaf nu alleen nog contactloos betalen bij de McDrive. Medewerkers dragen handschoenen bij elke betaling en vermijden fysiek contact.

Apple maakte zaterdag bekend, dat het alle winkels buiten China tot 27 maart sluit vanwege het nieuwe coronavirus. Op die manier wil Apple de verspreiding van het virus, dat wereldwijd al aan meer dan 5000 mensen het leven heeft gekost, tegengaan.

Europa

Ondertussen hebben ook verschillende Europese landen nieuwe maatregelen ingevoerd. Zo sluit Hongarije vanaf maandag alle scholen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Verder gaat de Spaanse regio Catalonië volledig in quarantaine. In Catalonië wonen ongeveer 7,4 miljoen mensen.

Ook sluiten steeds meer Europese landen de grenzen. Oekraïne, Cyprus en Kosovo laten bijna geen buitenlanders meer toe.

Inmiddels wordt er wereldwijd flink gehamsterd Foto: ANP.

Aruba, Bonaire en Curaçao

Vanaf zaterdag sluit Bonaire zijn luchtruim voor alle vluchten uit Europa. De maatregel geldt tot 30 maart. Dat heeft gezaghebber Edison Rijna van het eiland tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Voor cruiseschepen geldt een aanmeerverbod van 30 dagen. Rijna zei dat er nog geen besmettingen zijn en evenmin verdachte gevallen.

Curaçao maakte vrijdag al bekend alle vluchten van en naar Nederland te schrappen. De KLM blijft voorlopig vluchten van en naar het eiland uitvoeren, ondanks het besluit van de regering in Willemstad om het luchtruim grotendeels te sluiten voor vliegtuigen uit Nederland en andere Europese landen.

Aruba kondigde eerder al aan de toestroom te willen beperken van mensen die onlangs in Europa zijn geweest. Dat geldt niet voor Arubanen die vanuit het buitenland terug willen komen. Van 15 tot en met 31 maart worden alle binnenkomende cruise- en luchtvaartpassagiers gecontroleerd.

Twee bewoners van het eiland zijn besmet met het longvirus. Het gaat om een Amerikaan die voor een overheidsorganisatie werkt en een Arubaan die onlangs naar New York is geweest. De Amerikaan is onlangs op vakantie geweest in Egypte en in New York. Beiden zijn geïsoleerd, maar niet ernstig ziek.

Noord- en Zuid-Amerika

Ook in Amerika worden steeds meer maatregelen genomen tegen het coronavirus. Zo is zaterdag in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een pakket noodmaatregelen aangenomen. Amerikanen krijgen onder meer betaald ziekteverlof en kunnen zich gratis laten testen op het besmettelijke virus. Ook wordt extra geld gepompt in Medicaid, het zorgprogramma voor de allerarmsten. Verder gaan de werkloosheidsuitkeringen omhoog en worden voedselbanken extra aangevuld.

Het maatregelenpakket moet nog wel door de Senaat, die zich er volgende week over buigt. President Donald Trump heeft al gezegd voorstander van de maatregelen te zijn. Hij kondigde vrijdag de noodtoestand af in de VS, waardoor 50 miljard dollar vrijkomt voor staten om maatregelen te treffen tegen het longvirus.

Eerder schortte Trump al het vliegverkeer op tussen Europa en de VS, wat hem op kritiek kwam te staan van de Europese Unie. Die keurt het inreisverbod af, mede omdat deze maatregel 'eenzijdig en zonder overleg' is genomen.

Vliegvelden zijn leeg. Foto: ANP.

Het aantal landen in Midden- en Zuid-Amerika dat te maken heeft met coronabesmettingen groeit gestaag. Guatemala, Paraguay, Venezuela, Uruguay en Suriname hebben vrijdag hun eerste ziektegevallen gemeld. In Ecuador is de eerste dode gevallen, terwijl in Argentinië het dodental op twee staat. In Latijns-Amerika zijn tot nu toe vijf mensen overleden.

Diverse landen hebben het luchtruim gesloten voor vluchten vanuit Europa. Guatemala legt die beperking ook op voor reizigers uit De Verenigde Staten en Canada. Paraguay heeft de noodtoestand uitgeroepen op gezondheidsgebied en een gedeeltelijke sluiting van de grenzen voor onbepaalde tijd afgekondigd nadat bij vier mensen het coronavirus werd vastgesteld.

De Uruguayaanse president Luis Lacalle Pou zei tijdens een persconferentie dat is besloten tot een "verplichte quarantaine" voor mensen die uit negen risicolanden komen, "het verbod op het uitstappen van cruiseschepen" en " de schorsing van alle openbare optredens."