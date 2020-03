Nederlandse slaapkamers opgelicht door 'meteoriet'

Heb jij het afgelopen nacht gezien en direct een wens gedaan? Op Twitter spreken mensen uit Nederland en België over een felle lichtflits die in de nacht van maandag op dinsdag te zien was.

Het gaat mogelijk om een meteoriet die richting het oosten over ons land door de dampkring trok, schrijft NOS. De meteoor was rond 00.40 uur te zien en verlichtte menig wegdek, slaapkamer en achtertuin.

Vallende UFO?

Op Twitter werden de beelden van de felle flits gedeeld. Een Nijmeegs gezin heeft het over een ‘meteoriet, vuurbal, vallende ster of vallende UFO’. Een Belgische twitteraar zegt dat het licht zo fel was dat er zelfs een schaduw te zien was.

Bijna elke dag

Een meteoor, ofwel een vallende ster, is een kort lichtspoor aan de hemel. Als de meteoor niet volledig is verbrand in de dampkring en een deel ervan op aarde terechtkomt, wordt gesproken van een meteoriet. Het is nog niet duidelijk of dit maandagnacht het geval was. Meteorieten zijn niet uitzonderlijk: bijna elke dag komt er wel een op de aarde neer. Meestal is dit in een oceaan of een onbewoond gebied zoals een ijsvlakte.