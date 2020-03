Nederlandse jongeren zijn digitaal steeds handiger

We hoeven het ze zelf waarschijnlijk niet meer te vertellen, maar Nederlandse jongeren worden steeds handiger als het om digitale vaardigheden gaat. Binnen Europa komen ze bijna als beste uit de bus.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar beheerste 72 procent van de jongeren van 12 tot 25 jaar meer dan alleen de digitale basisvaardigheden.

Vier jaar geleden was dat nog bij 63 procent het geval. Onderzoekers hebben de jongeren bijvoorbeeld gevraagd of zij foto's online kunnen opslaan, apps kunnen installeren en een cursus kunnen volgen via internet.

Online communicatie

De jongeren blijken het handigst in online communicatie, zoals bellen via internet en sociale media gebruiken. Ruim negen op de tien beheerst op dit vlak meer dan de basis. Een kleinere groep jongeren kan goed uit de voeten met tekstverwerkers, spreadsheets en andere computerprogramma's. Acht op de tien jongeren is hier goed in.

Nederlandse jongeren staan met hun digitale vaardigheden in de EU op de tweede plaats, na Kroatië, maar voor Estland, Finland en Denemarken.