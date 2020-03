Nederlandse ambulance met patiënt moest betalen bij Belgische tolweg

Twee Nederlandse ambulancemedewerkers werden zaterdagavond verplicht halt te houden bij een Belgische tolweg, terwijl ze een coronapatiënt vervoerden.

Ze wilden snel bij het ziekenhuis door door de Liefkenshoektunnel in Antwerpen te doorkruisen, maar moesten halt houden om zes euro te pinnen. Dit terwijl de situatie van hun patiënt op dat moment penibel was. Bovendien was er geen tolwegmedewerker aanwezig bij de betreffende slagboom.

Tien minuten

„We stonden voor de slagbomen. Mijn collega achter het stuur en ik achterin met de patiënt”, vertelt een van de ambulancemedewerkers tegenover het Algemeen Dagblad. „Pas na tien minuten werd ons via de intercom verteld dat we gewoon moesten betalen.”

Dat ze hun zwaailichten hadden aangezet, maakte geen verschil. „Er zat niks anders op dan de wagen in zijn achteruit te zetten en op zoek te gaan naar een medewerker. Je kan ze één ding meegeven, ze zijn wel volhardend. Of we nou een ambulance waren met een coronapatiënt of niet, betalen moesten we, en wel snel.”

Geen cash

Daar kwam nog eens bij dat ze geen cash wilden aannemen. „Wij accepteren geen besmet corona-geld”, zo klonkt het. Beide ambulancebroeders hadden geen portemonnee bij zich in hun speciale coronapak.

Of in ieder geval dat dachten ze. Uiteindelijk vond een van de twee toch zijn portemonnee. „Toen we terug in Terneuzen kwamen en het verhaal daar aan onze collega's vertelden, stond iedereen perplex. Zoiets hadden ze in deze bijzondere tijden nog nooit gehoord.”

De rit duurde door dit incident zeker twintig minuten langer dan nodig. De ambulances zullen de 'snelle' route door Antwerpen voorlopig mijden.