'Nederland komt in recessie terecht door coronacrisis'

Hoewel het coronavirus ons land voorlopig voor 'slechts' drie weken tot maatregelen dwingt, heeft dat al zoveel gevolgen dat er in 2020 een recessie zal zijn.

Dat zeggen economen van de Rabobank in een rapport dat vrijdag gepubliceerd werd. Zij stellen dat de economie van Nederland met 0,2 procent zal krimpen dit jaar ten opzichte van 2019.

Grootste klappen

Die recessie zal niet overal gelijke gevolgen hebben, zegt de Rabobank. „De crisis raakt bijna alle sectoren, maar de grootste klappen vallen in de bouw, de landbouw, de horeca en de vervoersector."

Juist vanwege die recessie zijn de eerder aangekondigde maatregelen van het kabinet zo belangrijk, stelt econoom Carlijn Prins. „Bedrijven en huishoudens kunnen dan weer de draad oppakken zodra de coronacrisis voorbij is."

Huizenmarkt

De coronacrisis heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de Nederlandse woningmarkt. „De maatregelen om de virusuitbraak in te dammen, waaronder gesloten scholen en de oproep tot social distancing, kunnen het lastiger maken om een huis te bezichtigen," zegt Rabo-econoom Carola de Groot. Volgens haar kan dit, samen met de terugval in werkgelegenheid en inkomsten, tijdelijk de vraag naar koopwoningen verminderen.

Ervan uitgaande dat de virusuitbraak in het tweede kwartaal wordt bezworen en de economie in de rest van het jaar herstelt, houdt Rabobank rekening met minder huizenverkopen en een lagere prijsgroei in de eerste helft van 2020. „Later in het jaar verwachten wij dat het grote tekort aan huizen en de lage hypotheekrentes weer de overhand zullen krijgen op de woningmarkt", aldus De Groot.

Voor de virusuitbraak ook in Nederland speelde, gingen de huizenprijzen nog hard omhoog. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren koopwoningen in februari 6,6 procent duurder dan een jaar eerder. Daarmee was de prijsstijging in februari zelfs iets hoger dan in de voorgaande maand.