Nederland in coronacoma: de grootste gevolgen op rij

Het kabinet treft een serie aan maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Deze gaan per direct in en duren ten minste tot eind maart. Dit zijn de grootste gevolgen op een rij.

Minister-president Mark Rutte kreeg na een persconferentie afgelopen dinsdag het verwijt vanuit verschillende hoeken dat het kabinet niet hard genoeg optrad tegen het coronavirus. De maatregelen van gisteren waren van een andere aard. Waar het dinsdag begon met het niet meer schudden van handen, moet nu iedereen in Nederland met verkoudheidsklachten thuisblijven.

Volgens het RIVM lijkt het erop dat de situatie in Nederland op dit moment aan het kantelen is. En dan niet de positieve kant op. De maatregelen hebben impact. Zo raadt het kabinet alle Nederlanders aan om zoveel mogelijk thuis te werken. De eerdere maatregelen blijven volgens Rutte ook van kracht.

‘Nederland is zieke patiënt’

De premier vergeleek Nederland met een zieke patiënt. „Je weet nooit of je precies de goede dingen doet. We doen dingen op basis van de laatste wetenschappelijke inlichtingen. Nederland is een patiënt en die patiënt moet behandeld worden.”

Die behandeling is volgens Rutte niet direct op het eerste gezicht duidelijk. „Dat doe je door iedere keer te kijken hoe de patiënt reageert op de medicijnen die je toedient.” De mensen die de échte patiënten verzorgen, de zorgmedewerkers, worden opgeroepen om gewoon te blijven werken. Pas als zij klachten én koorts hebben, wordt hen verzocht om thuis te blijven. Ook is er de oproep aan zorgpersoneel om tot eind maart niet naar het buitenland te reizen.

Ouderen en mensen met een verminderde weerstand worden door het kabinet gekwalificeerd als kwetsbare mensen. Hen wordt aangeraden om grote gezelschappen en het openbaar vervoer te vermijden. Ook zou het bezoek aan deze mensen beperkt moeten worden.

De eerder aangekondigde dringende adviezen blijven ook staan. Dat betekent dus geen handen schudden, papieren zakdoekjes gebruiken, vaak je handen wassen en hoesten in de binnenkant van je elleboog.

Scholen

Hogescholen en universiteiten moeten ook geloven aan de coronamaatregelen. Nederlandse hogescholen en universiteiten sluiten de deuren tot 1 april, dat zegt de Vereniging Hogescholen. Per instelling moet beoordeeld worden of en hoe onderwijs op afstand aangeboden kan worden.

Op basisscholen en middelbare scholen kan het onderwijs volgens het kabinet gewoon klassikaal doorgaan. Dit is volgens Rutte van belang omdat anders ook veel ouders thuis moeten zijn voor hun kinderen. Dit zou een klap voor de economie kunnen beteken.

Jesse Klaver van GroenLinks noemt dit een „trap na richting docenten”. Klaver: „Als je tegen docenten zegt: jullie zijn eigenlijk kinderopvang, dan is dat echt een trap na. Mensen willen best les blijven geven, maar zodra je ze het gevoel geeft dat ze er alleen zijn om op te passen, dan worden ze terecht boos.”

Openbaar vervoer

Wie met de trein reist, moet de komende weken goed opletten. De NS heeft aangekondigd met minder treinen te rijden in de spitsuren, omdat er minder reizigers worden verwacht.

Het besluit van de vervoerder is in navolging van de aangekondigde coronamaatregelen van het kabinet. Premier Mark Rutte riep Nederlanders donderdagmiddag op om zoveel mogelijk thuis te werken en gespreid te reizen. De NS laat weten dat het treinpersoneel hard nodig is om het treinverkeer normaal door te laten gaan.

Brancheorganisatie OV-NL laat weten dat de vervoersbedrijven voorzorgsmaatregelen moeten treffen. Er is ingevoerd dat controleurs bij de ronde in de trams, bussen en treinen de ov-chipkaart niet meer in hun hand hoeven te houden. De reiziger kan zelf de kaart tegen het scanapparaat houden.

Ook nog even een kop koffie kopen op het station gaat wellicht anders dan normaal. Het advies is met de pin te betalen. Als reizigers een kaartje kopen aan het loket, leggen medewerkers het kaartje op de balie. Zo moet hand-hand contact worden voorkomen.

Voorzitter Pedro Peters laat aan vakblad SpoorPro weten dat het vreest voor het stilleggen van het Openbaar Vervoer in Nederland. „Dat heeft vergaande financiële consequenties, want dan vallen de inkomsten weg. Vervoerders hebben strakke contracten met flinterdunne marges afgesproken met hun opdrachtgevers. Als je dan substantieel minder reizigers hebt over een langere periode, dan kunnen daar zeker problemen ontstaan.”

Er is vanuit het kabinet nog geen concreet beleid over reizen met het openbaar vervoer.

Evenementen en musea

De Nederlandse maatregelen beginnen een Italiaans formaat aan te nemen. Zo mogen evenementen met meer dan honderd mensen niet meer doorgaan. Een klap in het gezicht voor concertorganisaties. In de Ziggo Dome in Amsterdam zijn bijvoorbeeld concerten van de Ierse rockband The Script en de Italiaanse zanger Andrea Bocelli afgelast.

Ook Nederlandse musea gaan op slot. Zo zijn het Rijksmuseum en het Van Gogh-museum tot het einde van maart gesloten. Bioscopen laten niet meer dan honderd mensen per zaal binnen.

Voetbal

Een ander groot evenement staat volgens de doorgaans goed ingelichte Franse krant L'Équipe ook op springen. Volgens de krant wordt het EK-voetbal, wat in meerdere Europese landen gespeeld zou worden, doorschoven naar de zomer van 2021.

De UEFA zegt dat daar nog geen duidelijkheid over is. Dinsdag wordt er overlegd met de aangesloten 55 voetbalbonden en bestuurders van clubs om de gevolgen te bespreken. In Nederland zijn alle betaalde voetbalwedstrijden tot 31 maart afgelast.

Rutte gaf tijdens de persconferentie aan dat het goed zou kunnen dat het niet bij deze bepalingen blijft. „Ik sluit niet uit dat wij in de komende dagen en weken nog meer aanvullende maatregelen zullen nemen.”