Nederland besmet met het hulpvirus

Fitte Nederlanders steken elkaar aan met het coronahulp-virus en bieden hun diensten, auto en helpende handen aan. Ook nieuwe apps worden geboren, waarmee locals heel gemakkelijk hulp kunnen bieden/vragen, „je kunt ook kiezen voor een gezellig telefoongesprek, ook daar is nu behoefte aan."

„Ik heb mijn vlucht geannuleerd dus nu drieënhalve week geen reet te doen. Wie heeft er hulp nodig in het land? Ik kan oppassen, handgels inpakken, eten bezorgen, boodschappen doen, mensen heen en weer rijden #coronahulp.” Zo luidde de tweet van freelance tekstschrijver Bianca Schrijver eind vorige week. Ze moest haar reis naar Sri Lanka cancelen en „wilde echt wat doén.”

Toen ze de dag erna wakker werd, zat haar inbox vol: #kanjer hoorde ze, #digitalebloemen ontving ze, „en ook nog wat zogenaamd grappige verzoeken of ik misschien kon komen stofzuigen bij iemand thuis...” Een echt concreet voorstel kwam op zaterdag en op maandag deelde ze, samen met haar huisgenootje, brood en soep uit in het Amsterdamse inloophuis de Tweede Mijl, waar veel oudere vrijwilligers nu niet naartoe konden. „Superleuk”, omschrijft de vrolijke Amsterdamse het werk daar. „Lekker resultaatgericht, daar houd ik van. De mensen waren heel lief en respectvol en er werd nog gezongen en gebeden. Het voelde heel helend om even een paar uur niet met corona bezig te zijn.” Dinsdag („Of was het maandag? Ik heb helemaal geen besef van tijd meer...”) zou ze eigenlijk een vrouw op krukken naar het ziekenhuis brengen, maar de afspraak werd geannuleerd.

Huisspel

Schrijver heeft de smaak te pakken en heeft inmiddels ook veel vrienden aangestoken met het coronahulp-virus. „Mijn tip is om briefjes door de brievenbus te doen met je telefoonnummer erbij, zodat je ervan bewust wordt wat in je eigen omgeving nodig is.” Ook bij haar ligt het werk even stil, maar stilzitten doet ze niet. Op haar Instagram leest ze elke avond voor, „om de gedachtes even te verzetten” en zij en haar huisgenoten zoeken elkaar deze dagen extra veel op. Elke avond wordt samen gekookt en ze hebben zelfs een nieuw ‘huisspel’ aangeschaft. „Shit happens heet het, wel zo toepasselijk!”

Handige 'nieuwe' app

Bianca Schrijver is een van de tien-, zo niet honderdduizenden Nederlanders die graag een steen bijdragen in de corona-crisis, waarin niet iedereen meer alles kan (of durft), en daar hulp voor zoekt. In navolging van Twitter en #coronahulp, werd op Facebook de groep ‘Corona durf te vragen/helpen’ opgezet door Utrechtse Nancy Kombrink-Meijer en zodanig overspoeld met reacties dat gisteren met coronagroep.nl werd gestart, waar per regio alle hulp te vinden is.

Team ‘Rest: Flatten the Curve’ zit (en staat) klaar om te helpen met hun nieuwe app, creatieve man Roger Rosweide zit in het midden

Ook nieuwe handige apps worden geboren in coronatijd. Hoewel ‘nieuw’... Een vol jaar was ondernemer Roger Rosweide met zijn team bezig om ‘Rest’ te bouwen, een app waarmee locals heel lastminute konden zien wat in hun buurt te doen/eten/drinken/slapen was, in nauwe samenwerking met de horeca. „En echt vlák voordat we live willen gaan, breekt de pleuris uit.” Rosweide kan er nu om lachen, „maar wat een gigantische anticlimax was het...” Zaterdag was er een telefonische -„uiteraard”- spoedbijeenkomst. ‘Wat gaan we doen om te helpen?’ dachten ze allemaal, en meteen daarna: „Holy shit, we hebben nu de complete infrastructuur van de app, laten we hem gebruiken voor coronahulp! Alsof het zo heeft moeten zijn.” Rest: Flatten the Curve werd geboren en kort gezegd, komt het hierop neer. „Fitte mensen downloaden de app, zwakkere mensen laten ons weten via een mail, een DM op Facebook en/of straks ook een telefoonlijn wat ze nodig hebben.” Team Rest verzamelt alles, „als je dan de app opent in de Appie en ziet dat Truus van om de hoek wc-papier en een pak melk nodig heeft, kun je dat meteen meenemen.” Kind kan de was doen, wat je overigens ook kunt doen, de was. Of medicijnen ophalen, schone kleren naar het ziekenhuis brengen, de hond uitlaten. „Of je kunt kiezen voor een gezellig telefoongesprek, daar is nu ook behoefte aan.”

En als jij als fitte dan ziek wordt? De bevlogen Rosweide weet het wel. „Dan kan iemand anders jóu weer helpen.” Flatten the curve in optima forma. „Dat is precies de intentie van onze app: om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen thuis kunnen blijven."

Ze zijn druk bezig met een betrouwbare betaalmodule, nu nog even voorschieten in de supermarkt dus („of een tikkie sturen”) en áls ze merken dat er misbruik van wordt gemaakt en zwakke zielige Zwaantje eigenlijk gierige Gerrit is die even gratis z’n gras gemaaid wil hebben, gooien ze Ger er subiet uit. Maar voorkomen beter dan genezen, beaamt de ondernemer, „we screenen van tevoren.” Uiterlijk eind deze week vind je Rest: Flatten the Curve in de Appstore, alle verzoeken van mensen die nu thuis zitten, kunnen al worden gemaild naar support@wearerest.com, spoort hij aan. „Dan kunnen wij aan de bak, Nederland staat klaar om elkaar te helpen.” Zij zéker en Rosweide kan niet wachten. „Als ik zo optimistisch mag zijn en al even voorbij deze crisis kijk, hoop ik dat we met onze app meer saamhorigheid in de buurt creëren, en we hulp aan elkaar kunnen blíjven bieden. Dat zou echt fantastisch zijn.”

Gewoon Mensen

‘Gewoon mensen’. Tot een paar dagen geleden gewoon twee woorden. Nu is het een beweging geworden die in het hele land actief hulp biedt en waar tienduizenden mensen al bij zijn aangesloten. Mensen kunnen een formulier invullen en versturen met wat ze nodig hebben of willen aanbieden, en zet een rolletje wc-papier voor je raam, als herkenbaar teken dat je wil helpen, zo staat op de website. „Ik heb nog niet gezien of mensen dat al écht doen, ik kom telkens pas ’s nachts thuis. We hebben het echt zo druk, maar lekker wel, hoor!”

Amber Nagelhout is studente Econometrie in Amsterdam en samen met studiemaatje Naut van Teeseling en Delftse studenten Jasper Veen en Thijs de Jongh de vier initiatiefnemers van Gewoon Mensen. Naut bedacht het allemaal, terwijl hij vrijdagnacht wakker lag en voorvoelde wat ging gebeuren. „Er zijn straks heel veel mensen die hulp zoeken, en heel veel oppassen die nodig zijn, hoe kunnen wij helpen?” Een halve etmaal, een Whatsapp die viral ging en daarin een linkje naar de voorloper van hun website later, was Gewoon Mensen een feit. En konden ze als matchmakers aan de slag en hulpzoekenden verbinden aan hulpbieders. Het sloeg aan, een understatement. Van met z’n vieren naar met z’n twintigen, van het ouderlijk huis van Naut als kantoor naar een aangeboden leeg kantoorpand in Den Haag -„we moeten wel allemaal een eigen theedoek meenemen en elk uur onze handen wassen”-, en van tientallen naar tienduizenden aanmeldingen, in slechts een paar dagen. „Zaterdag lijkt al járen geleden...”

Tuinmeubels

Ze zijn een soort prikbord, legt Nagelhout uit. „We hangen alles op wat binnenkomt en regio-managers, want die hebben we inmiddels, zoeken dan een match in de buurt.” Ze komen van alles tegen, ook weleens iets waarvan haar wenkbrauwen spontaan fronsen, verklapt ze. De man die vroeg om hulp bij het uit elkaar halen van z’n tuinmeubels bijvoorbeeld. Bleek een man met een beperking te zijn, „maar geen idee of hij inderdaad in de risicogroep zat.” Die controle is er niet, en daar willen ze ook niet op focussen, schudt ze haar hoofd, wel wijzen ze financiële verzoeken van mensen die „de boodschappen niet kunnen betalen” van de hand. „Er waren in elk geval genoeg mensen die aanboden de man met z’n tuinmeubels te helpen, want zeker studenten vinden het prettig om nu iets om handen te hebben”, licht ze toe. „Ik ben normaal gesproken de hele dag druk met colleges, studeren, afspraken voor de carrièredagen die ik organiseer, weer een college, nog even sporten...” Alles ligt nu op z’n gat. Om een ‘val-in-gat-syndroom’ te voorkomen, is het bezig zijn voor een goed doel een mooie oplossing, „Het is gewoon fijn om voor een ander bezig te zijn, en zo ook jezelf te helpen. Al moet ik binnenkort eigenlijk wel beginnen met studeren voor m’n tentamens, want die zijn dan wel even uitgesteld, maar komen er gewoon weer aan.”

Het bedank-mailtje van de vrouw uit Breukelen die ze konden koppelen aan een ‘boodschappenmeisje’ uit de buurt, raakte de studente. Ze heeft de mail apart bewaard en leest hem voor. „Het ontroerde me dat de hulp zo spontaan werd aangeboden en ik me de komende week niet meer druk hoef te maken hoe nu verder.” De welbespraakte Nagelhout was er even sprakeloos van, vertelt ze, terwijl ze ondertussen zo’n drie oproepen snel wegdrukt. „Ik weet dat ik goed doe, maar als ik al die dankbare mails lees en de lieve reacties om me heen hoor, dan voel je wel echt dat je het écht ergens voor doet. Je wil niet weten hoeveel kippenvel ik de laatste dagen al heb gehad... Maar nu moet ik snel weer verder, of heb je nog hulp nodig?”

Corona-babbeltruc

Er zijn altijd mensen die de huizen leegroven in oorlogstijd, of zich naar binnen babbelen en met de pinpas ervandoor gaan in coronatijd. De politie waarschuwt dan ook op Twitter voor deze mensen met slechte bedoelingen. „Oplichters maken misbruik van #coronavirus om met smoes binnen te komen bij ouderen. Ze doen zich ‘behulpzaam’ voor als verpleger of willen boodschappen halen. Geef nooit pinpas met pincode af! Wees alert #babbeltruc #letopelkaar.” Ook Opgelicht?! (AVROTROS) waarschuwt op hun website. „Meerdere ouderen zijn al slachtoffer geworden. De eerste meldingen komen uit Tilburg-West, maar het is vermoedelijk slechts een kwestie van tijd voordat oplichters het ook in andere plaatsen proberen.”