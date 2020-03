Nabestaande tramaanslag noemt strafeis terecht

René Verschuur, een vader die zijn dochter verloor bij de aanslag, zei donderdag nadat tegen Gökmen T. levenslang werd geeist de strafeis terecht te vinden. „Ik ben blij en opgelucht.”

Nadat de officier de strafeis had bekendgemaakt in de rechtszaal in Utrecht barstte applaus los. Verschuur was een van de mensen die hard meeklapten. Levenslang is de enige optie, zei Verschuur. „Dit is ter bescherming van de samenleving." Zijn advocaat Sébas Diekstra noemde de eis 'volkomen terecht en verwacht'.

Terreurdaad

Advocaat Edwin Bosch staat onder meer een van de slachtoffers bij die bij de aanslag zwaargewond raakte. Ook zijn cliënten zijn blij en opgelucht om de eis. „Dit is ook waar ze om gevraagd hebben. De opluchting blijkt onder meer uit het applaus in de zaal. Wellicht niet gepast, maar wel begrijpelijk."

Het OM wil dat Gökmen T. wegens viervoudige moord en meerdere pogingen tot moord levenslang achter de tralies verdwijnt. Bij de aanslag die hij volgens het OM op 18 maart 2019 pleegde in en rond een tram in Utrecht werden vier personen van dichtbij doodgeschoten. Volgens het OM was sprake van een terreurdaad.

De 38-jarige Utrechter heeft eerder al bekend op 18 maart vorig jaar in en bij een tram op het 24 Oktoberplein in zijn woonplaats van dichtbij het vuur te hebben geopend op medepassagiers en omstanders. Naast de vier dodelijke slachtoffers vielen meerdere gewonden.

Verminderd ontoerekeningsvatbaar

Ook volgens de officieren was een terreurdaad bewezen, onder meer omdat de aanslag aantoonbaar als doel had de maatschappij te ontwrichten. „Door op klaarlichte dag in een willekeurige tram mensen dood te schieten, wilde hij de samenleving vrees aanjagen", zeiden zij. Volgens hen ging T. 'doelgericht' op pad.

T. is vanwege een persoonlijkheidsstoornis met antisociale en narcistische trekken verminderd toerekeningsvatbaar, oordeelden deskundigen en vindt ook het OM. Behandeling hiervoor is mogelijk, maar 'dat wil niet zeggen dat het ook moet'. Bovendien gaf T. er geen moment blijk van zich te willen behandelen, aldus de aanklaagsters.

Het OM verwijt Gökmen T. dat hij geen openheid van zaken heeft willen geven over de motieven die hem dreven toen hij op 18 maart vorig jaar in en bij een tram in Utrecht vier mensen doodschoot en meerdere mensen verwondde.

Vrijdag komt de T. toegewezen advocaat aan het woord en krijgt T. het laatste woord. De rechtbank verwacht 20 maart uitspraak te doen.