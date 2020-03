Na 15 jaar einde aan 'weergaloos avontuur' DWDD

Vrijdagavond staat de allerlaatste aflevering ooit van De Wereld Draait Door (DWDD) op het programma. Het succesvolle BNNVARA-programma stopt na 15 jaar en 2428 afleveringen. Presentator Matthijs van Nieuwkerk was toe aan iets nieuws.

„DWDD was een weergaloos avontuur, waarin ik veel dromen heb zien uitkomen", zei Van Nieuwkerk in februari. Nog een keer wil hij het roer omgooien. Dat gebeurt vanaf begin volgend jaar met een nieuw programma op de zaterdag.

Met DWDD was Van Nieuwkerk vijftien jaar lang een baken in de vooravond. Eerst op NPO 3, later op NPO 1. Talloze momenten zijn in het geheugen van de kijker gegrift. Van de ‘cavia’ van Marc-Marie Huijbregts, Reinbert de Leeuw die vier minuten stil achter een piano zit, tot de ALS-onthulling van Fernando Ricksen en de ontroerende ode van André van Duin vorige week.

Van Nieuwkerk en zijn team wisten DWDD ook steeds te vernieuwen. Er kwamen talloze spinn-offs met thema-uitzendingen met wetenschappers en schrijvers, concerten en een pop-upmuseum.

Ander einde

Vanwege de coronacrisis kreeg DWDD een ander einde dan verwacht. Zo is er al twee weken geen publiek meer aanwezig en werden sommige uitzendingen drastisch ingekort vanwege ingelaste persconferenties en toespraken.

Wel is DWDD populairder dan ooit. In de afgelopen weken verdubbelde het aantal kijkers en werden verschillende records neergezet met maandag als hoogtepunt: 4,6 miljoen kijkers. Op sociale media klonk nog de oproep om het programma langer door te laten gaan, maar de opvolger staat al in de startblokken. Vanaf maandag is Margriet van der Linden terug met haar talkshow M.

Matthijs van Nieuwkerk met tafelheer Marc-Marie Huijbregts. Foto: ANP

BNNVARA spreekt middels een paginagrote krantenadvertentie haar dank uit aan Van Nieuwkerk. „DWDD stopt. Maar de wereld draait door", kopt de omroep. „15 jaar werd er tv-geschiedenis geschreven. Alles wat belangrijk was, werd aan tafel besproken. Samen met heel Nederland. Het werden duizenden ontroerende, inspirerende en spraakmakende tv-momenten die we in ons collectief geheugen hebben opgeslagen. Dankjewel Matthijs, redactie, gasten, tafeldames en -heren. En vooral: dankjewel Nederland voor al deze momenten die we samen hebben beleefd", aldus BNNVARA.

Wij hebben een aantal gedenkwaardige momenten uit DWDD op een rijtje gezet.