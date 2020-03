'Moord op advocaat Wiersum geregeld via moordmakelaar'

De moord op advocaat Derk Wiersum kwam tot stand na contact van Ridouan Taghi met een moordmakelaar.

Dat staat in informatie die aan het onderzoeksteam is aangeleverd door het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de recherche. Dat zei het Openbaar Ministerie woensdag in een toelichting op de stand zaken in het onderzoek, tijdens een inleidende zitting tegen verdachte Anouar T. (26), een verre neef van Taghi.

Afgeluisterd gesprek

Anouar T., wordt verdacht van het medeplegen van de moord op advocaat Derk Wiersum. T. werd aangehouden na een afgeluisterd gesprek waarin hij voor zichzelf belastende uitspraken zou hebben gedaan. In een gesprek met een onbekend gebleven persoon zei hij: „Ik word gezocht voor de moord op Wiersum en ga daarom een tijdje uit de lucht. Mijn DNA is gevonden."

T. (26) voert het gesprek op 15 november vorig jaar, een paar dagen na een uitzending van Opsporing Verzocht, waarin aandacht wordt besteed aan de schokkende moordzaak. Het item in de uitzending concentreert zich op twee auto's die door de daders zijn gebruikt, onder meer voor voorverkenningen in de buurt van de woning van Wiersum in Amsterdam-Buitenveldert. De advocaat werd op 18 september bij zijn huis doodgeschoten.

Vlucht voorkomen

De politie heeft T. aangehouden, ook om te voorkomen dat hij naar het buitenland zou vluchten, zei het Openbaar Ministerie woensdag op een inleidende zitting in de zaak tegen T. Er zijn ook andere aanwijzingen die op zijn betrokkenheid bij de moord wijzen. Hij zou een 'aansturende rol' hebben gespeeld, aldus het OM, onder meer door het leveren van gestolen auto's met valse kentekens. Er zijn twintig telefoons bij hem gevonden, waaronder cryptotoestellen. Kort na de moord vertrok hij voor een paar weken naar Marokko. Na zijn arrestatie heeft T. niet of nauwelijks willen verklaren.

De advocaten van T. laten weten dat hij weliswaar bezig was met het helen van auto's, maar dat het daar wel bij ophoudt. „Hij wist niets over voorverkenningen met die auto's, laat staan dat ze gebruikt werden voor een liquidatie."

Gefolterd

Zelf zegt Anouar T. dat hij tijdens zijn arrestatie is gefolterd. In een lang en welbespraakt betoog, met tal van verwijzingen naar internationale rechtsverdragen, zei hij dat justitie en politie ontoelaatbaar, verboden en zelfs strafbaar hebben gehandeld.

Het werd hem naar eigen zeggen pas in de politiecel in Amsterdam duidelijk dat het de politie was die hem arresteerde. Hij werd verblind met een zaklamp en kreeg daarna een donkere skibril op. „Toen die bril in de cel afging, wist ik pas dat ik door de politie was aangehouden en niet was ontvoerd door een groep criminelen." Tijdens de arrestatie zou zijn hoofd op brute wijze tegen de stoel voor hem zijn geduwd. „Daarvoor loop ik nog steeds intensief bij een fysiotherapeut."

Ook werd het hem naar eigen zeggen geweigerd om zijn advocaat te bellen. In de cel moest hij zijn kleren uitdoen om daarna urenlang in de kou te zitten. Een 'onmenselijke behandeling', vindt T. „Ik kan zeker tegen een stootje en ben geen aansteller, maar ik vraag me wel af wat de bedoeling is geweest van deze behandeling." Hij vermoedt dat het OM hem via 'psychologische oorlogsvoering' een bekentenis heeft willen afdwingen. Hij eist een onderzoek naar de gang van zaken en zei dat hij geen enkel vertrouwen meer heeft in een eerlijk proces.

Meerdere verdachten

Voor de moord op Wiersum zitten momenteel drie mannen vast. T. is een verre neef van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo. Volgens het OM is het moordonderzoek nog steeds in volle gang en worden meer arrestaties niet uitgesloten.

Het onderzoek richt zich ook op de opdrachtgevers. Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Aangenomen wordt dat Taghi en de zijnen met de moord op de advocaat wraak hebben willen nemen op 'verrader' B. Eerder werd ook diens (niet-criminele) broer doodgeschoten. Van een officiële verdenking tegen Taghi als opdrachtgever is nog geen sprake.

Anouar T. zat een tijd niet onder zijn eigen naam in het huis van bewaring. Dat was volgens de verre neef van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi in overleg met de directeur van de inrichting. „Maar nu staat mijn eigen naam toch weer op de deur", zei hij woensdag in de rechtbank. Sindsdien gebeuren er volgens hem vreemde dingen.

Gescheiden dadergroepen

Volgens de 26-jarige T. stellen medegedetineerden hem gerichte vragen over de zaak. Hij vermoedt dat dat in opdracht van het Openbaar Ministerie gebeurt. Ook is hem 'tot vijf keer toe' een mobiele telefoon aangeboden.

De TCI-informatie van het onderzoeksteam meldt verder dat er voor de moord met gescheiden dadergroepen is gewerkt. Er waren zogeheten spotters actief, personen die onder meer voorverkenningen doen. Daarnaast opereerden er hitters, de daadwerkelijke uitvoerders van de moord. Er werd gecommuniceerd via cryptotelefoons.

Volgens het OM komt de TCI-informatie over de hitters en spotters overeen met het bewijs dat nu toe in het onderzoek is verzameld. Ook daarin is sprake van gescheiden groepen.

