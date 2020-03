Moeder regelt parade voor verjaardag dochtertje (5)

Mensen die nu jarig zijn komen van een koude kermis thuis: gezellig met een groep je verjaardag vieren zit er niet in, óók niet als je pas 5 jaar oud wordt. Een Schotse moeder bedacht daar een briljante oplossing voor.

De moeder moest de verjaardag van haar dochtertje Olivia, die 5 jaar oud zou worden, afgelopen vrijdag afzeggen. Ze durfde Olivia's grootouders en anderen niet bij haar thuis uit te nodigen, uit angst voor de verspreiding van het coronavirus. Aanvankelijk leek Olivia er geen last van te hebben, tot ze de avond voor haar verjaardag vroeg of haar tante de volgende dag op haar verjaardag zou komen.

Verdrietig

Terwijl de moeder, Jennifer, haar dochtertje probeerde uit te leggen over het virus, werd Olivia toch verdrietig. Dus besloot Jennifer om die avond een oproep te plaatsen op de Facebookpagina van de buurt om haar buren te vragen langs hun huis te rijden om haar dochtertje een gelukkige verjaardag te wensen.

Het bericht stuurde ze niet alleen in de buurtgroep; ook het baseballteam van haar zoon kreeg een oproepje. „Ik dacht: laten we gewoon zien wat er gebeurt", vertelt Jennifer aan Patch.

En dat was heel wat. Toen Olivia jarig was, begon er om 11.00 uur 's ochtends een heuse parade voor het meisje. Olivia stond aan de voorkant van haar huis en in totaal kwamen er 64 auto's langs in een dikke dertig minuten tijd. Op de achtergrond speelde Happy Birthday Olivia en diverse mensen gooiden kaartjes uit hun autoraampjes. Anderen stapten uit, zongen vanaf een afstandje een verjaardagsliedje en stapten daarna weer in om de rest aan de beurt te laten.

De helft onbekend

Ook vriendjes en vriendinnetjes van Olivia's school - die gesloten is vanwege het virus - kwamen langs. „Ze was superblij om haar vrienden te zien omdat ze die al een tijdje niet gezien had", vertelt Jennifer. Het leukste vond ze dat de helft van de mensen die langs kwamen rijden helemaal geen bekenden van Olivia waren. „Ik wil de buurt ontzettend bedanken. Dit was echt onwijs attent."