Misbruik in crisistijd: ouderen slachtoffer van boodschappenbabbeltruc

Kerkmissen, yogasessies en live-entertainment tegen kinderverveling: lang leve de livestreams.

De telefoon staat deze dagen roodgloeiend bij StreamCo, een van ’s lands eerste livestreambedrijven. „Het is beduidend drukker dan normaal. Bedrijven bellen met concrete vragen, evenementenbureaus inventariseren wat de online mogelijkheden zijn.” Zo heeft oprichter Sander Hoksbergen afgelopen week al een tweedaags online congres van een medische vereniging georganiseerd, dat anders zou worden geannuleerd. „In plaats van dat alle bezoekers naar de congreslocatie kwamen, hebben we daar een studio gebouwd en alle presentaties van de sprekers gestreamd. De 500 bezoekers zaten thuis gekluisterd aan hun beeldscherm, hoe mooi is dat?” Sterk staaltje coronacreativiteit, beaamt hij, „ik vraag me dan meteen af of het echt nodig is om gasten en sprekers uit heel de wereld altijd over te laten vliegen voor een paar dagen congres, als het dus ook relatief simpel via een teleconferentie kan. Misschien een duurzame trigger voor in de toekomst.” De man achter StreamCo hoorde nog een ander voordeel, knipoogt hij. „Ik ben nog nooit zo fris geweest op de laatste congresdag, zei een van de deelnemers via een interactieve tool. De borrel was natuurlijk ook gecanceld, en die kun je niet streamen!”