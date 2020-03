Minder besmettingen coronavirus in China

De autoriteiten in China melden maandag dat er in een dag tijd 202 nieuwe besmettingen van het nieuwe coronavirus zijn vastgesteld. Dat is het laagste aantal nieuwe infecties in ruim een maand tijd.

Het longvirus eiste in 24 uur tijd 42 levens. Alle sterfgevallen vonden plaats in Hubei, de centraal-Chinese provincie waar het virus voor het eerst opdook.

Eerste noodziekenhuizen dicht

In Wuhan wordt voor het eerst sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus een noodziekenhuis gesloten. Daar zijn inmiddels de laatste herstelde patiënten naar huis gestuurd, berichten Chinese staatsmedia.

Op het Chinese vasteland zijn meer dan 80.000 mensen besmet geraakt met het virus, dat zich inmiddels heeft verspreid naar tientallen landen. In Wuhan zijn vanwege de epidemie zestien tijdelijke ziekenhuizen neergezet, waar in totaal zo'n 13.000 bedden staan.

Wereldwijd zijn inmiddels zo'n 3000 patiënten met het virus overleden.

Zuid-Korea juist gestegen

Het aantal mensen in Zuid-Korea dat besmet is met het nieuwe coronavirus is maandag juist weer fors gestegen en komt ruim boven de 4000 uit. De gezondheidsdiensten meldden 476 nieuwe gevallen. Het totale aantal besmettingen in het Aziatische land staat nu op 4212.

Daegu is de zwaarst getroffen regio. Het grootste deel van de nieuwe gevallen is daar vastgesteld.

Luxemburg getroffen

Ook in Luxemburg is de eerste coronabesmetting vastgesteld. Bij een man van in de veertig werd zaterdag bij een eerste test het virus vastgesteld. Een tweede test, die zondag in Rotterdam werd uitgevoerd, bevestigde de besmetting, aldus het Luxemburgse ministerie van Gezondheid.

De man was teruggekeerd uit Italië en via de luchthaven van het Belgische Charleroi naar Luxemburg gereisd. Hij was een van de vijftig mensen die tot nu toe in Luxemburg werden getest. De patiënt is opgenomen in het ziekenhuis en zijn gezin is in quarantaine. Zijn familieleden vertonen volgens de autoriteiten geen ziekteverschijnselen.

Ook besmetting in Schotland

Autoriteiten in Schotland hebben zondag een besmetting met het nieuwe coronavirus gemeld. Daarmee zijn in alle vier gebieden van het Verenigd Koninkrijk besmettingen vastgesteld.

Bij elkaar gaat het nu om 36 gevallen, aldus Britse media zondag. Wales en Noord-Ierland hebben elk een geval gemeld. Er is nog niemand overleden. Acht mensen zijn hersteld.

De persoon die in Schotland besmet is, is recent teruggekomen uit Noord-Italië. Het gaat om iemand in de Schotse regio Tayside.

Indonesië voor het eerst besmet

In Indonesië zijn voor het eerst besmettingen vastgesteld met het nieuwe virus. Het gaat volgens de autoriteiten in de eilandenstaat met ruim 260 miljoen inwoners om een 64-jarige vrouw en haar dochter van 31.

„Ik kreeg vanochtend de testresultaten", zei minister van Volksgezondheid Terawan Agus Putranto in de hoofdstad Jakarta, waar de vrouwen zijn getest in een ziekenhuis. „Hun toestand is goed. Ze hebben geen ernstige ademhalingsproblemen."

De autoriteiten zeggen dat de patiënten mogelijk contact hebben gehad met een Japanner. Die bleek later in Maleisië het virus te hebben.