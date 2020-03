Met deze tips bespaar jij geld op je belastingaangifte

De blauwe envelop is bij iedereen op de deurmat gevallen. Maart is begonnen en dus is het weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte.

Dit jaar kregen 8,2 miljoen mensen een uitnodiging, van wie 1,4 miljoen ondernemers. Hoe zorg je ervoor dat je zoveel mogelijk geld bespaart op de inkomstenbelasting? We vroegen het aan Joyce Donat van de Consumentenbond en fiscalist Erik Verkuijlen. Volgens hen zijn er aardig wat euro’s te besparen. Hoeveel verschilt natuurlijk per persoon.

Er zijn dit jaar geen grote belastingtechnische verschillen ten opzichte van voorgaande jaren. Wel gaan sommige bedragen iets omhoog of omlaag. Zo gaat bijvoorbeeld het Eigen Woning Forfait – wat je moet betalen als je een koophuis hebt – iets omlaag. Donat: „Maar daar zul je niet veel van merken, want de WOZ-waarde van woningen is bij de meeste mensen juist weer wat gestegen.” Donat en Verkuijlen geven vier tips om te besparen op de inkomstenbelasting.

Tip 1: 45 euro

Woon je samen met je partner? Dat zou wel eens geld kunnen opleveren. Donat: „Je krijgt altijd de vraag of je een fiscale partner hebt. Zeker als je veel vermogen hebt, is dit interessant. Dan kun je met geld gaan schuiven. Het kan zijn dat de een wat minder verdient dan de ander. Dan kun je kijken bij wie je bepaalde aftrekposten het beste kan aanzetten.”

En dat kan dan weer impact hebben op hoeveel je uiteindelijk moet betalen, vult Verkuijlen aan. „Als je 45 euro of minder moet betalen, scheldt de fiscus dat bedrag kwijt. Het zijn natuurlijk geen wereldbedragen, maar kun je toch weer een keertje van uit eten.”

Tip 2: Aftrekposten

Volgens Donat is ook „het geld te verdienen” door te kijken naar aftrekposten die mensen vaak vergeten. Die verschillen per persoon. „De hypotheekaftrek wordt vrijwel nooit vergeten, maar andere aftrekposten wel. Zo heb je bijvoorbeeld recht op aftrek als je geen volledige reiskostenvergoeding krijgt vanuit het werk. Ook vervoer voor ziekte is aftrekbaar, bijvoorbeeld als je elke maand met de taxi naar het ziekenhuis moet.”

Zorgkosten die niet vergoed zijn door een verzekeraar, kunnen soms teruggehaald worden via de Belastingdienst. Donat: „Met ziektes is heel veel af te trekken. Zorgkosten die je niet vergoed krijgt en niet bij je eigen risico horen kun je terugkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan een deel van het aankoopbedrag voor een gehoorapparaat, of een extra schoonmaakhulp voor als je ziek bent.”

Ook als je een medisch noodzakelijk dieet volgt zijn er kosten aftrekbaar. Het verschilt per dieet wel wat je kunt aftrekken. „Denk bijvoorbeeld aan een dieet bij ondervoeding, COPD of hartziektes.”

Tip 3: Kosten voor aanschaf nieuwe woning

Volgens Verkuijlen moeten mensen die afgelopen jaar een huis gekocht hebben extra goed opletten bij de belastingaangifte. „Er is dan veel geld terug te verdienen als je een woning koopt. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van de notaris of de hypotheekadviseur.”

De hypotheekrenteaftrek is volgens de fiscalist een punt waar veel mensen de mist mee in gaan. „Wat wij in de praktijk vaak tegen komen is dat mensen verkeerde rentebedragen doorgeven. Of er wordt te veel of te weinig hypotheekrente aangegeven bij de Belastingdienst. Pas daar mee op.”

Tip 4: Check.. check.. dubbelcheck

Het klinkt simpel, maar kijk heel goed naar de informatie die de Belastingdienst al voor je heeft ingevuld. Verkuijlen: „Je bent zelf verantwoordelijk. Check of het klopt en vul aan waar nodig. Als het niet klopt, denk dan niet van: oh dat vul ik niet in. Wat het kan best zijn dat ze de Belastingdienst er later nog op terugkomt.

De Consumentenbond raadt mensen af om de belastingaangifte op papier te doen. Ook de aangifte-app waarmee mensen makkelijk hun aangifte kunnen doen, is volgens Donat niet ideaal. „Wij zijn geen fan van de app. Je kunt in de app bepaalde gegevens niet wijzigen of aanvullen, op de website kan dat wel. Een voordeel van de website is dat je eenvoudig bij alle toelichtingen kan. De Belastingdienst helpt je door de aangifte heen. Die toelichtingen zijn in de app wat minder.”

Volgens Donat is het verstandig om een mapje te maken met daarin alle belastingpapieren. Zo zou het makkelijker zijn om het overzicht te bewaren. „Stop daar alles in wat van belang is. Dat is de aangifte van vorig jaar, je WOZ-beschikking, je jaaropgave van je werkgever of van de uitkeringsinstantie en eventuele kosten voor woon-werk-verkeer in verband met handicap of ziekte.”

Je kunt de belastingaangifte doen van 1 maart tot 1 mei. Verstuur je de aangifte voor 1 april, dan krijg je voor 1 juli bericht terug. Doe je het daarna, dan duurt het maximaal drie maanden.