Mensen het gelukkigst als ze 82 zijn

Ouder worden staat voor veel mensen gelijk aan vergeetachtig zijn, niets nieuws meer kunnen leren en niet fit zijn. Maar als je de 82 weet te halen, ben je op je gelukkigst.

Althans, dat beweert neurowetenschapper Daniel Levitin. Hij wilde weerleggen dat je inderdaad vergeetachtig wordt en geen nieuwe dingen meer kunt leren. In het onderzoek kwam hij erachter dat ons brein echter verbetert als we flink bejaard zijn.

Geheugen niet altijd achteruit

Het leven wordt volgens de wetenschappers zelfs alleen maar beter als we kijken naar de algemene mentale tevredenheid. Ook verbetert je probleemoplossend vermogen nog steeds als je richting het bejaardentehuis gaat. „Je geheugen gaat niet per definitie achteruit als je ouder wordt", zegt wetenschapper in het radioprogramma Good Morning Sunday. Zijn onderzoek is voor zijn boek The Changing Mind: A Neuroscientist's Guide To Ageing Well.

Anders oud worden

Het betekent dat we anders moeten kijken naar ouder worden. „We zien het als een proces dat bij de geboorte begint en als je geluk hebt, kun je dat blijven doen. Het is iedereens favoriete alternatief voor doodgaan." We denken vaak dat we maar tot een bepaalde leeftijd nieuwe dingen kunnen leren en het daarna bergafwaarts gaat met ons. „De afgelopen tien jaar hebben we sterk bewijs gevonden dat sommige delen van de hersenen tot het eind blijven verbeteren."

Zo worden we onder andere meer empathisch naarmate we ouder worden. Ook zijn we beter in staat om met uitdagingen in het leven om te gaan.

Beroemde bejaarden

Natuurlijk is het werk van Levitin niet compleet zonder wat beroemde bejaarden. Zo voelde hij de 89-jarige acteur Clint Eastwood aan de tand, sprak hij de 84-jarige Dalai Lama en muzikant Stevie Wonder van 69. Eastwood deelt zijn geheim tot gelukkig oud worden graag. „Laat de oude man niet binnen", is zijn advies. De goedlachse Dalai Lama tipt om vooral goed te slapen. „Negen uur per nacht, elke nacht."

Mocht je niet aan de negen uur slaap per nacht toekomen, dan is er nog een andere tip. Maak wat vaker een wandelingetje en maak contact met vreemden. Professor Barbara Fredrickson van de Stanford University deed daar eerder onderzoek naar. „Haar onderzoek naar geluk laar zien dat microcontacten met vreemden de grootste factor van gelukkig zijn is", vertelt Levitin. „Een praatje van tien seconden hier en daar. Nieuwe mensen ontmoeten zorgt dat alle delen van je brein actief zijn."

Fit brein

Wil je het echt goed doen? Zorg dan ook goed voor je lijf door voldoende te bewegen, gevarieerd te eten en niet teveel. Helemaal met pensioen gaan wordt sterk afgeraden. Nieuwe dingen proberen daarentegen wordt aangeraden. Zo blijft je brein ook een beetje fit.