Mens-verveel-je-niet: (oude) hobby's oppakken

Ook de anti-verveling wordt flink ingeslagen, van Mens-Erger-Je-Niet tot Spider-man en in de Enschedese hobbywinkel worden oude hobby's weer opgepakt.

Een jongen stuntelt met twee grote houten platen die niet zo veel zin in de achterbak van de auto lijken te hebben. „We gaan de vloer vernieuwen thuis”, legt hij uit. Waren ze al eerder van plan, „maar nu heb ik er de tijd voor en ik zou me anders maar kapot vervelen.” Een stel laadt nieuwe planten in hun stationcar, een moeder zoeft voorbij met haar winkelwagen, waarin haar dochter zit die haar moeder aanspoort ‘nog sneller’ te gaan, voor de Action toont een man zijn nieuwe motor, aan iedereen die hem maar zien wil.

Coronakluskriebels

Op het Woonplein in Enschede is het ondanks alle maatregelen rondom het coronavirus nog een bescheiden komen en gaan van voornamelijk kinderen met ouders en doe-het-zelvers met onrustige handen. Bij de Praxis is het zelfs zo druk, dat een medewerker een tweetal borden ophangt, waarop het rode verbodsrondje meteen in het oog springt. In dikgedrukte capslock: Wij behouden ons het recht het aantal winkelbezoekers te reguleren’. Dus: ‘Kom het liefst alleen of met twee personen.’ Binnen lopen mensen op hun gemak door de winkel. ‘Kluskriebels’ staat het op borden en vlaggetjes in pretletters te lezen. Of coronakluskriebels, „we verkopen veel meer verf deze dagen”, vertelt een caissière vanuit plexiglazen huisje, „en planten en potgrond.”

Rummikub Travel

Teije is blij: Spider-man is van hem! Hij moest hem wel van z'n eigen zakgeld betalen...

Bij buurman ToyChamp snellen een vader en zoon linea recta op hun doel af: de games. „Yes, hij is er nog!” Teije pakt Spider-Man uit het schap, die is voor hem. „Wel van z’n eigen zakgeld, hoor”, zegt z’n vader. De groepachter had z’n takenpakket al vroeg af vanmorgen, „ik vind het wel lekker om alles in m’n eigen tempo te doen.” Z’n schoolvrienden mist hij niet, want er wordt nog gewoon gevoetbald met z’n allen, op straat of bij de Johan Cruijff-sportveldjes. „Het is wel beter voor het milieu nu minder met de auto wordt gereden”, vindt zoon, „We staan wel weer even wat meer met twee voeten op de grond”, vindt vader. Het gezin houdt de normale routine aan. Vroeg opstaan, ontbijten en aan het thuiswerk/takenpakket. En daarna meer tijd voor elkaar, corona-qualitytime zou je het bijna kunnen noemen, „we lunchen nu ook doordeweeks samen, dat deden we daarvoor bijna nooit.”

Het educatieve vermaak gaat rap

Een verkoopster veegt een schoolbord schoon, waar een creatieve kliederaar het c-woord op had gekrijt. „Puzzels en spelletjes”, antwoordt ze op de bestseller-vraag-van-nu. „Er wordt opvallend vaak om Mens-Erger-Je-Niet gevraagd.” Twister prijkt nog volop in het spellenschap, Vier-Op-Een-Rij, waar wat meer afstand bij kan worden gehouden, is uitverkocht, evenals Rummikub Travel, voor de thuisblijvers nu. Iets voorbij Simba, die spontaan begint te grommen als je er langs loopt, en Catarina, Millie en Lily Anna die uit hun dozen hun popperigste lach laten zien, staat een kinderwagen met een enthousiaste oma erachter met haar telefoon op camerastand. „Lach eens Emma, lachen...” Maar Emma lacht even niet.

Poes 500

Mi Ying gaat voor de poes 500

Mi Ying heeft net thuis een puzzel van 1000 stukjes gemaakt en zoekt naarstig naar een nieuwe. Ze houdt een oranje poes van 500 stukjes omhoog, dit gaat ‘m worden. „Van die 1000 kreeg ik hoofdpijn.” Ze is blij om even op pad te zijn. „Dit is echt een uitje, net zoals nu naar de supermarkt gaan. Vond ik vroeger niets aan, nu vind ik het heerlijk.” Samen met haar man runt ze een Bed and Breakfast en ze is muziek- en theatermaakster, maar nu zit deze bezige bij de hele dag thuis. Heeft ze wel meer tijd om te schoonmaken en dus te puzzelen, „en nu speel ik piano zonder doel, of misschien wel om me een beetje af te reageren.”

Schildpad

Hans Jurgen, Noë en een legpuzzel met een schildpad („schildpad!")

Op zo’n anderhalve meter afstand staan Hans Jurgen en dochtertje Noë. „We zoeken een puzzel met een schildpad.” Noë knikt blij als ze haar lievelingsdier hoort, „schildpad!” Z’n telefoon gaat een aantal keer, „ik heb inmiddels een rood oor.” Het zijn onzekere tijden voor de horecaondernemer en z’n 45 man personeel, maar in de tussentijd puzzelt hij erop los met z’n gezin, „fijn om wat afleiding te hebben.” Als hij de puzzels op moeilijkheidsgraad en schildpadden scant, stopt hij even. „Weet je... Eigenlijk is mijn leven nu een puzzel geworden, ik weet alleen nog niet hoeveel stukjes.”

Oude hobby weer oppakken

Bij hobby- slash feestartikelenwinkel Bertus Workel in Enschede druppelt het gelukkig nog lekker door, vertelt eigenaar Pim Workel. Niet wat feestneuzen en pruiken betreft, „niemand trekt nu een feestpak aan, ik ben blij dat dit een combizaak is.” De aanloop is nog maar een derde, „maar de kassa-aanslag is wel omhoog gegaan, klanten komen hier echt naartoe om veel te kopen, met in het achterhoofd: móchten we straks thuis moeten blijven, heb ik in elk geval genoeg te doen.”

Mensen pakken hun oude hobby weer op, „ik heb veel grote schilderdoeken verkocht”, kinderen komen er voor knutselpakketten en verder is het aquarelleren weer „hot”, „zo oud als de weg naar Rome, maar ook steeds meer jongeren doen het.”

In de winkel een mooi assortiment aan hobbyspullen, van papier-marche pinguïns tot metallic potloden en spuitbussen. Ernaast hangen mondkapjes à twee euro de kap, die hij het hele jaar door verkoopt, maar nu ineens een andere functie krijgen. „Ik heb ze drie weken geleden al voor een jaar ingekocht.” Positieve Pim blijft gewoon open, tot het echt niet meer kan en zijn zijn tip: „plak eindelijk eens je fotoboek in, en kalm aan!”