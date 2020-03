Meerderheid op de intensive care onder de 50 jaar

Het is natuurlijk even de vraag wie er precies zit te kijken, maar Netflix is in elk geval drukker dan anders. Dat komt volgens providers KPN door de vele thuiswerkers.

Of het spijbelende werknemers zijn of gewoon de kinderen die vermaakt moet worden, is natuurlijk even gissen. De provider kan het overigens aan, melden ze. „Het is drukker dan gebruikelijk. Mensen werken thuis terwijl de kinderen naar Netflix of iets anders kijken", aldus een woordvoerder van het bedrijf.

KPN ziet „een sterke stijging van het verkeer op ons netwerk. Waar nodig breiden we de capaciteit uit. Al onze inspanningen zijn erop gericht het netwerk te laten functioneren."