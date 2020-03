‘Meer geld nodig tegen corona? Dan is er meer’

Als er meer geld nodig is tegen het coronavirus, dan komt er meer.

Die woorden sprak minister van Economische Zaken Eric Wiebes zondag in het programma WNL Op Zondag. Wiebes heeft het dan over economische steun. „Er is geen gelimiteerd budget vastgesteld om economische steun te bieden aan bedrijven en ondernemingen die schade ondervinden door het coronavirus. Ook zijn geen grenzen gesteld aan het gebruik van de werktijdverkortingsregeling. We gaan eerst tientallen miljoenen vrijmaken om overheidsgaranties te kunnen geven voor leningen. Ook daar zit geen grens aan. Als er meer nodig is, komt er meer.

Economisch fit

De minister is positief over de regelingen die getroffen kunnen worden voor de Nederlandse economie: „We gaan ervoor zorgen dat gezonde bedrijven overleven, we zijn bestendig tegen schokken. Nederland is economisch fitter dan welk buurland ook. Wat er nodig is, kan.”

Minister Wopke Hoekstra van Financiën. | Foto: ANP / Bart Maat

Door de scherpe dip heen

Minister van Financiën Wopke Hoekstra schoof aan in Buitenhof en ook hij beloofde dat er zonodig extra maatregelen komen. Hoekstra gaf aan dat kort voor het weekend al vijfduizend ondernemers werktijdverkorting hebben aangevraagd. „Deze scherpe dip moeten we doorkomen. Bedrijven moeten in de running blijven en werknemers moeten hun baan houden.”

Voor Hoekstra, die benadrukte dat de zorgsector zeker niet vergeten wordt als het om financiële middelen gaat, is het nu zaak om te regelen hoe de werktijdverkortingsregeling op korte termijn praktisch werkt. „Dat kan niet pas over zes weken zijn.”

Gezondheid boven alles

Hoekstra ook: „De schatkist is van minder belang dan het belang van ieders gezondheid. Daarom biedt de overheid liquiditeit. We kunnen dat, want we stonden er goed voor.” De minister vraagt om de kalmte te bewaren. „Help elkaar, help mensen in de zorg die zich drie slagen in de rondte werken en stop met hamsteren.”

Volgens Eric Wiebes zal het kabinet de ZZP’ers in ons land niet laten stikken. „ZZP’ers zijn wel de groep die hebben gezegd: ik neem geen vast dienstverband. Het zijn mensen die zelfbewust dit risico hebben genomen. Maar ook voor hen is er een vangnet. Niemand komt op straat te staan.”

Luisteren naar experts

Wopke Hoekstra reageerde op de kritiek dat het kabinet te laat in actie kwam en maar achter de feiten aan zou hollen. „Ik trek me kritiek altijd aan. Maar we luisteren naar wat de experts, de medisch specialisten en het RIVM ons vertellen. Zij hebben er verstand van, zij weten hoe het verder moet.”