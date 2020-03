Meer dan 150.000 besmettingen en 2000 coronadoden in VS

In de Verenigde Staten zijn meer dan 2000 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Dat blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins University in Baltimore.

Een groot deel van de doden is gevallen in de staat New York, waar het virus zich de afgelopen dagen snel heeft verspreid. Volgens gouverneur Andrew Cuomo van die staat zijn ruim 700 inwoners overleden sinds de uitbraak van het longvirus.

121.100 besmettingen

In de Verenigde Staten zijn 121.100 besmettingen geregistreerd. Geen enkel ander land kent zoveel geïnfecteerden. Deskundigen gaan ervan uit dat het werkelijke aantal een stuk groter is. Afgelopen woensdag waren er nog 60.000 mensen besmet en lag het aantal doden net boven de 1000. Daarmee zijn de aantallen in vier dagen dus verdubbeld.

In Italië zijn sinds het begin van de pandemie meer dan 10.000 mensen omgekomen. Dat is het hoogste aantal ter wereld.

Niet in quarantaine

Toch heeft de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag gezegd dat de staat New York niet in quarantaine hoeft te gaan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wel wordt gekeken naar reisbeperkingen. „Quarantaine is niet nodig. De volledige details worden vanavond vrijgegeven door CDC (Centers for Disease Controle and Prevention)", zei Trump op Twitter.

Twee weken overwogen

Deze vergaande maatregel is evenmin noodzakelijk voor de staten New Jersey en Connecticut, voegde de president er aan toe. Eerder liet Trump op zaterdag weten quarantaine voor deze drie staten te overwegen. Die zou voor twee weken moeten gelden om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Gezondheidsdienst CDC maakte later via zijn website bekend dat inwoners van de drie staten de komende 14 dagen moeten afzien van alle niet-essentiële reizen. Het reisadvies is niet van toepassing op mensen die werkzaam zijn in het vrachtvervoer, de volksgezondheid, financiële dienstverlening en de voedselvoorziening.