MBO'ers gaan voor goud in Leeuwarden

Leeuwarden staat de komende drie dagen in het teken van ambachten. Honderden VMBO-scholieren en MBO-studenten gaan tijdens het NK voor beroepen voor de winst.

„Als je wint, hoef je nooit meer te solliciteren. Dan staan werkgevers in de rij”, zegt Erik van der Zwan, operationeel directeur van Worldskills Netherlands, de organisatie achter het Nederlands Kampioenschap. Op het NK laten een kleine achthonderd finalisten de veelzijdigheid van MBO-ambachten zien. Van koks tot stukadoors en van kappers tot beveiligers. De finalisten hebben al veel tegenstanders achter zich gelaten. „In totaal hebben rond de 30.000 jongeren zich aangemeld om mee te doen.”

Bouwtimmeraar Robin Berkhout (20) weet als geen ander hoe het is om mee te doen aan het NK. Vorig jaar werd hij eerste, ging hij voor Nederland naar het WK beroepen en werd hij dertiende van de wereld. Vandaag doet hij opnieuw mee. „Het feit dat je Nederlands kampioen bent is bizar. Ik zat vorig jaar vol spanning op het podium tijdens het NK. Het is een heel apart gevoel.”

Afgelopen jaar was het WK voor beroepen in Rusland en dit jaar is er in september het EK in Oostenrijk. Robin gaat daar, als hij wéér wint, niet naartoe. Er is dit jaar geen Europese wedstrijd voor bouwtimmeren. „Dit wordt mijn laatste wedstrijd.” Een wedstrijd die hij met volle overtuiging wil winnen.

Op het Europees Kampioenschap zullen jongeren uit dertig landen samenkomen. Van der Zwan: „Het is een evenement wat zijn weerga niet kent. Daar heb je ook 300.000 bezoekers in een dag of drie. Het is te vergelijken met het EK Voetbal, dat doet er zeker niet voor onder. Het WK, zoals dat van afgelopen zomer is nog spectaculairder. Dat is net de Olympische Spelen, zelfs president Poetin van Rusland was erbij.”

‘Kunnen niet zonder mbo’ers’

Robin geeft aan dat hij het van enorm belang vindt dat het NK georganiseerd wordt. „Mbo’ers kunnen zo laten zien wie ze zijn. Het laat zien dat het niet per se nodig is om door te leren en dat een ‘hoge functie’ niet essentieel is. Mensen zien door dit soort wedstrijden dat we echt niet zonder mbo’ers kunnen.”

Een boodschap waar Van der Zwan compleet achter staat. „Mensen hadden vroeger het idee dat je met een hbo of wo-opleiding een betere toekomst had. Dat is niet waar. Dat stigma is gelukkig aan het verdwijnen.”

Van der Zwan benadrukt het belang van mensen met een mbo-opleiding voor de Nederlandse economie: „Mbo’ers zijn de grootste beroepsgroep van Nederland. Ze zijn doeners, je hebt geen stoel om op te zitten, geen gas om mee te koken en geen wegen om op te rijden zonder hen. Deze groep is belangrijk en houdt Nederland draaiende.”

Volgens de directeur is het doel van zijn organisatie om vakmanschap op de kaart zetten. „Omdat je merkt dat vakmannen en vakvrouwen schaars worden. Er zijn heel veel opleidingen waar jongeren uit kunnen kiezen, die vakgerichte beroepen worden voor Nederland steeds belangrijker. Daarom is het belangrijk om jongeren enthousiast te maken voor dit soort vakken.”

Robin moest vorig jaar een dakconstructie maken op het NK en daarbij een bouwtekening. De opdracht kreeg hij op het evenement zelf te horen. Na zijn winst had hij naar eigen zeggen zo’n tien weken om zich echt goed voor te bereiden voor het WK. „Die andere jongens waren drie jaar aan het trainen. Ik heb het in tien weken moeten doen. Dat gevoel wat door je heen gaat als je moet presteren is bizar. Je gaat met team NL die kant op. We waren met dertig man, verschillende MBO-vakken. Alles was erbij. Je beseft je dan wel dat je tot de top van de wereld behoort.”

Daisy Hand en Ruben van Zanten staan de komende dagen net als Robin op het NK. Daisy wil de beste beveiliger worden, Ruben de beste kok.

DAISY HAND (16)

Daisy Hand studeert Coördinator Luchthavenbeveiliging op het ROC van Amsterdam. Het is de eerste keer dat zij meedoet aan het NK. Ze heeft veel geoefend de afgelopen weken.

Hoi Daisy! Ben je zenuwachtig?

Ik voel gezonde spanning en ik heb er super veel zin in. Ik heb de eerste voorrondes op school en later de halve finales ook gewonnen. En nu mag ik dus naar Leeuwarden. Ik doe niet mee om te winnen, maar juist om de hele ervaring. Om te zien hoe zo’n groot evenement gaat, het is een goede ervaring om dit te doen.

Wat is er zo mooi aan het beroep beveiliger?

Het mooie van het beroep beveiliger is dat je voor mensen klaar kunt staan. Ik leer hoe je in situaties moet handelen waar anderen niks van weten. Ik denk dat mensen door dit NK misschien inzicht krijgen in wat je nou eigenlijk doet als beveiliger.

En hoe heb je je voorbereid?

Ik heb op school veel getraind met vakdocenten. Dan ging het voornamelijk over de kennis die ik sowieso moet weten en moet kunnen toepassen. Dan kijken we naar hoe ik het beste kan handelen. Op het NK moet ik waarschijnlijk een rollenspel doen, en dan kijkt de jury naar hoe ik werk als beveiliger.

RUBEN VAN ZANTEN (20)

Ruben studeert om gespecialiseerd kok te worden op het ROC Friese Poort. Vorig jaar werd hij vierde op het NK. Dit jaar wil hij winnen en hij gaat voor niks minder dan plek 1.

Hoi Ruben. Poging nummer 2!

Ik heb gezonde spanning, het is niet niks. Maar ik ben heel goed voorbereid. De zenuwen komen morgen wel. Vorig jaar was een hele belevenis, toen was het in Amsterdam, ik moest toen echt drie dagen lang gas geven. Ik heb er wel een hele goede ervaring aan over gehouden.

Met welke plek zou je tevreden zijn?

Dit jaar ga ik zeker voor de winst. Ik heb ook een goede leermeester en twee vakdocenten vanuit school. Zij helpen mij echt heel goed en we trainen al maanden. We zijn een team en ik ben alleen met de eerste plek tevreden.

Wat is volgens jou zo leuk aan de wedstrijd?

Het is natuurlijk een wedstrijd om te laten zien dat je alles beheerst van je vak. Het motiveert om door te gaan. En het is goed voor mijn CV. Ik ben dan de beste van mijn vakgebied, en dat kan ik dan laten zien. Als ik win is het een boost voor mijn carrière. Dan mag ik ook naar het EK. En dan gaan er ook heel veel deuren open.

Zou jij ooit op een kantoor kunnen zitten?

Nooit van mijn leven. Mijn vak is mooi en er is altijd wat te beleven. De diversiteit en reuring van de keuken is leuk. Ik sta geen dag stil en kan mezelf ontwikkelen. Op een gegeven moment kan ik dat weer aan andere overbrengen De keuken is mijn grootste passie.