Man uit Etten-Leur overleden aan coronavirus, 503 besmettingen

Inmiddels is bij 503 personen het nieuwe coronavirus vastgesteld. Vijf daarvan zijn er nu overleden.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft woensdag 121 meldingen van nieuwe gevallen binnengekregen van de gemeentelijke gezondheidheidsdiensten. Ook is er een vijfde persoon overleden aan de gevolgen van het virus. Het gaat om een 68-jarige man uit Etten-Leur die al ziek was. Dat schrijft BN De Stem. De man lag in het ziekenhuis in Breda en is de derde Brabander die overlijdt aan COVID-19.

Het aantal nieuwe besmettingen is een verdubbeling van het aantal meldingen op dinsdag. Toen werden nog 61 nieuwe gevallen gemeld.De flinke stijging komt door het zorgonderzoek dat de afgelopen dagen in Noord-Brabant is uitgevoerd.

Een groot deel van de 503 gemelde gevallen woont in de provincie Noord-Brabant, namelijk 223. In de provincie Utrecht wonen er 66, in Zuid-Holland 57 en 48 wonen er in Limburg. Van ruim 92 patiënten is nog niet bekend hoe zij het virus hebben opgelopen, het merendeel van hen woont in Noord-Brabant.

17 besmettingen in Amsterdam

In Amsterdam en omstreken hebben 17 mensen het coronavirus. Dat zei burgemeester Femke Halsema na vragen van de gemeenteraad. Alle besmette personen zitten in thuis quarantaine. Het gaat om mensen die in risicogebieden zijn geweest.

Het gaat om acht inwoners van de stad Amsterdam en negen mensen uit de omliggende gemeentes.

Hoewel Halsema verwacht dat het aantal besmette personen in Amsterdam nog zal stijgen is dit voor de gemeente geen reden om evenementen te schrappen of maatregelen te nemen.

De afdeling economische zaken van de gemeente gaat uitzoeken wat de impact van het coronavirus op de hoofdstedelijke economie is.