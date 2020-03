'Maak van Koningsdag in september een ZorgHeldenDag'

Nederlanders verdienen dit jaar alsnog een nationale feestdag. In Amsterdam is daarom het idee ontstaan om Koningsdag in september in te halen.

Het is de bedoeling om zaterdag 26 september in het hele land 'ZorgHeldenDag' te vieren en op die manier alle mensen te bedanken die nu in de zorg hard aan het werk zijn vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Niet alleen Amsterdam

Het idee komt van Steven Vermaas, onder meer eigenaar van Disco Dolly in het centrum van de stad. „We wachten nog op de goedkeuring voor een handtekeningenactie. De bedoeling was om 5000 handtekeningen te verzamelen en die aan de burgemeester te overhandigen. Maar de actie wordt erg snel vrij groot nu. We willen het ook niet beperken tot Amsterdam alleen, dan komt iedereen hiernaartoe en dat kan de stad niet aan. Het mooiste zou zijn als het hele land meedoet, van Brabant tot Friesland. We hebben de actie ook ondertekend namens het 'Volk van Nederland'."

Veel steun

Op sociale media kan het initiatief donderdag op veel steun rekenen. Vermaas: „Het is zonde dat zoveel evenementen zijn komen te vervallen. De paniekfase bij veel kroegeigenaren is nu wel voorbij, merk ik. Het wordt geen topjaar, maar we moeten dit niet zomaar laten gebeuren. We moeten het proberen om te buigen naar iets moois."

Mocht de actie een succes worden en daadwerkelijk leiden tot een feestdag, moet er nog wel het een en ander gebeuren, beseft Vermaas. „Zo moeten we bijvoorbeeld hopen dat de vergunningen die we voor Koningsdag hadden, kunnen behouden."