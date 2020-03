Lucht in Nederland is schoner door corona-maatregelen

De lucht in Nederland is schoner geworden door alle maatregelen tegen het coronavirus. De concentratie vervuilende stoffen is 20 tot 60 procent lager dan een jaar geleden, schat het KNMI.

Dat heeft metingen van het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi bestudeerd. Door thuiswerken rijden er minder auto's. Sommige fabrieken liggen stil en er vliegen minder vliegtuigen. „Daardoor is er minder uitstoot van schadelijke stoffen, zoals koolstofdioxide en stikstofdioxide", aldus het KNMI.

Blauwe hemel

Ook in Parijs, Madrid, Milaan, Rome, Barcelona en het Ruhrgebied is de lucht de afgelopen weken aanzienlijk schoner geworden. Amerikaanse satellieten zagen eerder hoe de lucht in China schoner werd na de uitbraak van het coronavirus. Mensen werden gedwongen thuis te werken en fabrieken en kantoren werden gesloten. Onder meer bij Wuhan, Peking, Shanghai, Chongqing en Hongkong werd de lucht schoner dan anders. Inwoners zagen geen smog, maar een blauwe hemel.

De Tropomi zit in de Europese satelliet Sentinel-5P. Het instrument wordt beheerd door het KNMI. De Tropomi kijkt naar vervuilende stoffen als stikstofdioxide, methaan, zwavel, koolmonoxide en fijnstof.

Ook het elektriciteitsverbruik in Nederland is door de coronacrisis een tiende lager dan gebruikelijk. Dat meldt Martien Visser, lector Energietransitie van de Hanzehogeschool Groningen.

„Het thuisverbruik zal door al dat thuiswerken hoger zijn, maar al die kantoren met airconditioning staan op een lager pitje", aldus Visser. „Eigenlijk is dit een heel kleine daling, want er is nogal wat aan de hand in de Nederlandse samenleving." Ook veel winkels, industrie en publieke ruimtes zijn gesloten.

Stroomverbruik

Visser heeft het stroomverbruik in kaart gebracht door een analyse los te laten op cijfers van de Europese organisatie van stroomnetbeheerders ENTSO-E en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daaruit bleek dat het elektriciteitsverbruik vorige week op werkdagen 7 procent lager was dan normaal en deze week ongeveer 10 procent.

Visser merkt ook dat de elektriciteitsprijzen omlaaggaan. De gasprijzen waren al laag omdat er vanwege de zachte winter minder vraag naar was. Daar komt bovenop dat de CO2-prijzen door de coronacrisis zijn gedaald. Bedrijven mogen alleen CO2 uitstoten als ze daar de emissierechten voor hebben. Omdat de industrie en luchtvaartmaatschappijen niet meer op volle kracht draaien, is de vraag naar deze rechten gedaald en daarmee ook de prijs.