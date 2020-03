Livestreams verbinden: van kerkmis tot yogasessie

Kerkmissen, yogasessies en live-entertainment tegen kinderverveling: lang leve de livestreams.

De telefoon staat deze dagen roodgloeiend bij StreamCo, een van ’s lands eerste livestreambedrijven. „Het is beduidend drukker dan normaal. Bedrijven bellen met concrete vragen, evenementenbureaus inventariseren wat de online mogelijkheden zijn.” Zo heeft oprichter Sander Hoksbergen afgelopen week al een tweedaags online congres van een medische vereniging georganiseerd, dat anders zou worden geannuleerd. „In plaats van dat alle bezoekers naar de congreslocatie kwamen, hebben we daar een studio gebouwd en alle presentaties van de sprekers gestreamd. De 500 bezoekers zaten thuis gekluisterd aan hun beeldscherm, hoe mooi is dat?” Sterk staaltje coronacreativiteit, beaamt hij, „ik vraag me dan meteen af of het echt nodig is om gasten en sprekers uit heel de wereld altijd over te laten vliegen voor een paar dagen congres, als het dus ook relatief simpel via een teleconferentie kan. Misschien een duurzame trigger voor in de toekomst.” De man achter StreamCo hoorde nog een ander voordeel, knipoogt hij. „Ik ben nog nooit zo fris geweest op de laatste congresdag, zei een van de deelnemers via een interactieve tool. De borrel was natuurlijk ook gecanceld, en die kun je niet streamen!”

Sander Hoksbergen (r) tijdens het livestreamen

De telefoontjes en opdrachten zijn nu bijna allemaal corona-gerelateerd. „Het laatste belletje was van een sportschool die overweegt een dagelijkse livestream op te zetten om met z’n allen een work-out te doen.” Je kunt nog de leukste livestreamplannetjes hebben, maar je moet wel een netwerk hebben, tipt de livestreamexpert. „Je moet het kunnen verspreiden en een eigen afzetmarkt hebben, anders ben je een roepende in de woestijn, en dat is zonde.”

Internetdominee

Als Mozes niet naar de berg kan slash mag komen, dan doet internetdominee Otto Grevink gewoon een coronaviering via de livestream. De dominee, verbonden aan de Tilburgse Opstandingskerk is dankzij zijn diensten op Mijnkerk.nl, al ruim vier jaar geen onbekende in het protestante kerkbeeld. Hij maakt vlogs en blogs, „ik geef graag handvatten voor het geloof in het dagelijks leven.” ‘Coronaviering’ klinkt als twee uitersten in één woord, maar hij heeft er bewust voor gekozen. „Het appelleert aan een gevoel dat we het leven wel moeten blijven vieren, ondanks de crisis.” Zijn coronaboodschap: gun elkaar iets. „Gun de bloemist dat bosje rozen dat je online bij hem bestelt, gun de overheid een beetje vertrouwen.” Livestreamen was nieuw voor de dominee en afgelopen zondag beet hij het spits af, tijdens de kerkdienst zonder publiek, maar met de camera’s op hem gericht. „Het verschil is dat je je nu veel meer richt op degene die kijkt, ook omdat er de mogelijkheid is om actief te reageren via de livestream.”

Internetdominee Otto Grevink tijdens zijn allereerste livestream / ANP Rob Engelaar

Collecteren gebeurt ook gewoon. „Via ideal, echt ideaal. Je geeft mensen thuis de kans om mee te doen en het gevoel dat ze deel uitmaken van een groter geheel.” ‘Groeten uit Turkije en superbedankt dominee!’ Reacties komen uit alle windstreken, en nee, een schunnige opmerking heeft de internetdominee nog nooit naar z’n hoofd gekregen, „maar het kan zijn dat ze die er al voor me uit hebben gefilterd...” Nerveus was hij niet voor zijn live firsttimer, ook al stonden behalve team livestream ook nog twee landelijke cameraploegen en een fotograaf op de vierkante meters van hem en van de kerkzangeres. „Je zag later de pluizige microfoon van de geluidsman achter de zangeres in beeld hangen. Was niet echt de bedoeling.” Waar omroepen de dag erna altijd vliegensvlug en vol verwachting de kijkcijfers checken, had de welbespraakte dominee geen idee wat hij kon verwachten tijdens zijn dienst. „Ik zag ter plekke dat meer dan 500 mensen naar mij aan het kijken waren, en binnen een halve dag was de stream 2500 keer teruggekeken.” Hij lacht even. „Dan weet je dat je iets zinnigs hebt gedaan.”

Thuis op je yogamat

Aletta van Oostveen gaat nu ook livestreamen

Aletta van Oostveen van YogAletta uit Aalsmeer is niet voor een gat te vangen en biedt nu haar yogalessen -en van haar collega’s- aan via de livestream. „Je moet nu op zoek naar andere manieren om je leden te blijven zien, ik zie dit echt als een kans.” Haar motto is in deze tijd toepasselijk: het probleem van vandaag, is je kans van morgen. Komt door haar gehandicapte vader, licht ze toe, „dankzij hem heb ik geleerd te kijken naar wat wél kan.” Door haar online yogaplatform voor mensen met een beperking, had ze al de nodige ervaring met online lessen. Toch is livestreamen net even anders, knikt ze, en ook iets waar mensen nog wel even aan moeten wennen, merkte ze aan eerdere reacties om haar heen. „Dit is nu de uitgelezen kans om het te gaan doen, mijn leden schrijven zich volop in. Ze willen fit en gezond blijven.” Omdat ze haar studio nu niet in kan, gaat ze „professioneel improviseren.” Vanaf een rustig plekje thuis, met alle techniek en professionele verlichting erbij. Waar het max aantal deelnemers in de yogastudio beperkt is, geldt dat niet voor de livestream. „Via mijn YogAletta-website kunnen ze aanschuiven, ik heb het nu nog op ongelimiteerd staan.” Via speciale tools lijkt het net alsof de docente naast je op de mat ligt. „Ik kan iedereen zien, als ze dat willen tenminste, en zij mij. Ik geef de les interactief, met speciale aandachtspunten.” ‘He An, ik zou even een kussen in je nek leggen’, of ‘als je een blessure hebt, zou ik de zonnegroet lekker overslaan’. „Alsof we allemaal bij elkaar in de studio zitten, of liggen.” Na afloop wordt er thee gedronken en bijgepraat, ook via de livestream, „even gezellig connecten.”

Tegen kinderverveling

Ze maken van een nood een deugd. „Het levert ons niets op, maar we willen binding houden met onze doelgroep en laten zien dat we doorgaan. Het komt allemaal goed en in de tussentijd zorgen we voor interactie en vermaak.” En dat doet Van Hoorne Entertainment met een dagelijkse livestream om 16.00 uur met Titus & Fien op hun Facebook (en daarna op hun YouTube-kanaal), twee karakters die elk jaar in een sprookjesvoorstelling door het land gaan. „Onder kinderen en hun ouders heel populair. Omdat alle mooie schouwburgen nu ook op slot zitten, brengen we ze bij je thuis. Ideaal voor als de verveling toeslaat.”

Het c-woord vermijden ze liever, „al maken we wel grapjes met heel veel wc-papierrollen in het decor bijvoorbeeld, maar dat is vooral leuk voor de ouders.” Kinderen kunnen vragen stellen en opdrachten bedenken, „en we geven elke dag een tip om de dag door te komen.” Tipje van de sluier? „Schrijf eens een lieve brief aan opa en oma, omdat je die nu waarschijnlijk wat minder ziet.” Live en livestreamen is nieuw voor Michael van Hoorne en hij heeft er een professioneel team opgezet. „Er kan live natuurlijk altijd van alles misgaan, maar dan gaat er maar iets mis. Niemand die dat nu erg vindt, volgens mij.” Hij heeft er vooral heel erg veel zin in, al heeft hij nog geen idee tot wanneer ze het gaan doen. „In elk geval net zolang tot de scholen weer allemaal open gaan, en misschien nog wel langer.”