Liesbeth List (78) overleden

Zangeres Liesbeth List is woensdag in haar woonplaats Soest overleden. Dat heeft haar familie vrijdag gemeld op Facebook. Liesbeth List was 78 jaar oud.

List werd op 12 december 1941 geboren als Elly Driessen in Bandoeng, in Nederlands-Indië. Ze groeide op bij pleegouders op Vlieland. Op haar 18e trok ze naar Amsterdam, waar ze Ramses Shaffy ontmoette. Hij vroeg haar voor Shaffy Chantant, een doorslaand succes. Ramses en Liesbeth werden een begrip, als vrienden en als zangers.

De zangeres trad ook op met grootheden als Rod McKuen, Charles Aznavour en Gilbert Bécaud. Met het repertoire van Jacques Brel haalde ze een gouden plaat, die ze kreeg uit handen van de meester zelf.

Grande dame

De Grande dame van het Nederlandse chanson, zoals List stond, zong veel vertaalde nummers van de Belgische Jacques Brel. Bekende nummers van de zangers waren onder andere Aan de andere kant van de heuvels, Pastorale en Heb het leven lief.

List speelde tevens in films als To Grab te ring in 1967 en Mysteries in 1977, maar ook in musicals. Zo speelde ze in 1997 in Eindeloos en was ze in 1999 te zien als de Franse zangers Edith Piaf in Piaf. Voor beide rollen werd List bekroond met de Johnny Kraaijkamp Musical Award.

Daarnaast werd List ook nog onderscheiden met onder meer Edisons, een Gouden Harp en de Radio 5 Nostalgia Oeuvreprijs.