Liefde in tijden van corona: dit kun jij voor ondernemers doen

In de zorg, supermarkten, het onderwijs en andere vitale sectoren wordt keihard doorgewerkt, terwijl het werk voor anderen stilvalt. En daarmee ook hun inkomsten. Zo kun jij ondernemers die getroffen worden helpen.

Horeca-ondernemers

De horeca moet in elk geval de komende drie weken dicht. Dat is een enorme klap voor ondernemers. Zij zijn afhankelijk van gasten en verliezen zonder gasten hun inkomen en in het ergste geval hun zaak. Gelukkig kun je ze een klein beetje helpen. Sommige ondernemers bieden alternatieven aan. Zo kun je bijvoorbeeld een tegoedbon kopen. Je betaalt nu alvast een bedrag - zeg 50 euro - en de tegoedbon lever je in als je daadwerkelijk gaat eten. Zo heeft de horecaman - of vrouw niet nu ineens een financieel gat maar kan hij of zij de tijd langer overbruggen.

Sommige restaurants (en cafés) bezorgen. Check of jouw favoriete plek dat ook doet. Jij hoeft niet naar die ellendig drukke supermarkt, eet hoogstwaarschijnlijk lekkerder dan wanneer je zelf de keukenprins(es) uithangt én je steunt het café of restaurant. Kun je na de crisis ook gewoon blijven langskomen.

Biedt jouw favoriete horeca-ondernemer geen van deze diensten aan? Je kunt ze natuurlijk even opbellen met de vraag of één van deze dingen een mogelijkheid is of je ze op een andere manier kunt steunen.

Creatieven

Creatieve ondernemers krijgen ook een flinke klap. Evenementen worden afgezegd, klussen worden afgelast en de hand wordt op de knip gehouden. Maar: je kunt ze helpen.

Scroll eens door je Instagram-timeline of kijk in je omgeving. Veel fotografen en illustratoren kiezen ervoor hun werk als print te verkopen. Het kost jou vaak een euro of 15 en je helpt de fotograaf of illustrator er de maand mee door. En wie weet kun je het over een paar jaar voor heel wat geld verpatsen. Zie het als laagdrempelig investeren in kunst. Want dat maken ze uiteindelijk: kunst.

Ook schrijvers kun je helpen. Veel schrijvers delen hun werk achter een betaalmuur of geven je de optie via bijvoorbeeld PayPal een bedrag over te maken. Heb je een stuk gelezen dat je tof vond? Gratis en voor niets? Check dan bij de auteur of je misschien een paar euro kunt doneren. Check bij je favoriete creatieven of je ze kunt ondersteunen als dat voor jou mogelijk is.

Muzikanten

Concerten en festivals gaan de komende maand sowieso niet door en het is nog maar de vraag wanneer artiesten wel weer kaarten kunnen verkopen voor hun shows. Veel vooral beginnende of kleinere artiesten investeren in hun tour voor ze er geld mee kunnen verdienen. Zij verdienen nu dus niet alleen niks, ze zijn hun investering soms ook kwijt.

Als fan kun je een hoop voor ze doen. Je kunt overwegen het geld dat je terug hebt gekregen voor je kaartje, te doneren aan de artiest. Je kunt ook een kleiner bedrag overmaken en later alsnog een kaartje kopen voor de show.

Natuurlijk kun je ook even kijken welke plaat, poster of t-shirt van de artiest je nog niet in huis hebt. Veel muzikanten en bands hebben onwijs toffe merchandise. Doe eens gek en gooi je (platen)kast vol met de materialen van jouw favoriete artiest. Dat zet net even wat meer zoden aan de dijk dan nog een keer het album op Spotify aanslingeren.

Culturele instellingen

Poppodia, musea, theaters en andere culturele instellingen zijn dicht. Ook dat zorgt voor veel minder inkomsten. Je kunt ervoor kiezen het geld voor je kaartje voor een concert niet terug te vragen. Aan veel culturele instellingen kun je ook een (kleine) donatie doen.

En plan natuurlijk alvast een paar bezoekjes voor na de crisis. Staat er niks op de planning dat je goed genoeg kent? Doe eens gek en koop een kaartje voor een tentoonstelling, theaterstuk, arthouse film of concert waarvan je niet zeker weet of je het leuk gaat vinden. Je verbreedt je horizon, steunt mensen die het nu goed kunnen gebruiken én ontdekt misschien wel het tofste gezelschap ooit.

Dagvoorzitters

Nu er geen grote evenementen meer worden georganiseerd, zitten dagvoorzitters prompt zonder werk. Dat zijn vaak zzp’ers. Die zijn daarmee al hun inkomsten kwijt. Dat heeft niets te maken met ‘bewust een risico nemen’, op een pandemie als deze kan niemand zich voorbereiden.

Dus doe eens gek en kijk of je op afstand een dagvoorzitter kunt inhuren. Laat iemand de vergadering via Skype voorzitten of - je zit immers toch thuis te werken - zet een dagvoorzitter op de bank zodat je af en toe kunt sparren. Wel met anderhalve meter afstand natuurlijk.

(Personal) trainers

Wie van sport het werk heeft gemaakt, kan de komende tijd weinig doen. Had je deze maand lessen gepland die niet door kunnen gaan? Maak dan écht de overweging of je het geld nodig hebt. Geen klanten betekent geen inkomen voor je trainer. En zonder inkomen, kan de trainer inpakken en kun jij je sportlessen de komende maanden vergeten.

Check dus bij je trainer of er misschien een alternatief te bedenken is. Een lesje via een livestream? Via Skype persoonlijk advies? Een schema met wat je thuis kunt doen om fit te blijven? Zo voorkom je dat je trainer failliet gaat én dat je over een paar weken met een dikke pens op de bank zit.

ZZP’ers (algemeen)

Naast de bovengenoemde ondernemers zijn er nog veel meer mensen die worden getroffen door de coronacrisis. Check daarom vooral ook in je eigen omgeving wat er gebeurt. Zie je een zzp’er die om klussen verlegen zit? Deel zijn of haar oproep op al je eigen sociale media. Vrienden die geen inkomsten meer hebben? Bied aan om een keer boodschappen voor ze te doen.

Weet je niet wat je kunt doen? Vraag het aan de mensen om je heen, bied via sociale media hulp aan voor anderen en sta open voor hulpvragen. Vooral nu we allemaal thuis zitten, zullen we het samen moeten doen.