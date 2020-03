Leger des Heils start campagne voor daklozen in tijden van corona

Het Leger des Heils start donderdag met een campagne voor dak- en thuislozen tijdens de coronacrisis. Thuisblijven is voor die groep mensen namelijk geen optie.

Cornel Vader is bestuursvoorzitter van het Leger des Heils en vertelt dat er veertigduizend mensen op straat leven. „Momenteel wordt er veel gedebatteerd over het coronavirus in onze samenleving. Wij proberen via de kamerleden aandacht te vragen voor de vergeten groep die niet thuis kan blijven in deze tijd.”

Sporthal

Daarbij benadrukt Vader dat het Leger des Heils oplossingen probeert te vinden voor de huidige situatie, maar ook voor de toekomst. „Door het coronavirus blijkt dat we meer opvangplekken nodig hebben.” Volgens de bestuursvoorzitter is de situatie momenteel nog te overzien. „We proberen het aantal dak- en thuislozen te verdunnen en te verspreiden over meerdere locaties zoals bij de GGD of andere centra.” Ondanks dat vertelt hij dat er meer locaties nodig zijn. „We zijn momenteel toch ook aangewezen op een sporthal in Amsterdam en bijvoorbeeld een hotelketen in Dordrecht. Daarmee zijn we enorm geholpen.”

Vader legt uit dat, ondanks alle corona-maatregelen, de opvangcentra toch moeten „roeien met de riemen die ze hebben.” Hij vertelt: „We proberen bezoekers in kleinere groepjes bij elkaar te zetten. Maar de maatregel van maximaal drie personen is niet te handhaven. We houden de dak- en thuislozen zoveel mogelijk bij elkaar vandaan en laten onze soepbussen dagelijks rijden. We willen niet dat veertig man tegelijkertijd bij een uitgiftepunt staan.”

Impact

Volgens hem moet men niet onderschatten hoeveel impact het coronavirus heeft op deze doelgroep. „Een kopje koffie bij een Hema of Ikea kan nu niet. Alle bibliotheken en buurthuizen waar dak- en thuislozen veel vertoeven, zijn dicht. En naar het toilet gaan is ineens een stuk lastiger.” Daarnaast is deze groep volgens Vader kwetsbaar in hun gezondheid. „Gelukkig hebben we goed contact met de GGD en zijn er overal in het land quarantainelocaties. “

Het doel van de campagne van het Leger des Heils is de overheid te overtuigen van de noodzaak voor opvang gelegenheden. „Verplaatsbare units of appartementen lenen zich daar het beste voor. Met tienduizend van dit soort plekken is de dakloosheid voor dit jaar opgelost”, zegt Vader. Volgens hem moeten wooncorporaties, gemeenten of particulieren gestimuleerd worden om leegstaande panden beschikbaar te stellen. „In andere landen gebeurt dit al.”