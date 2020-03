Kuzu stopt als partijleider DENK

Tunahan Kuzu stopt als partijleider van de politieke partij DENK en is niet beschikbaar als lijsttrekker bij de volgende verkiezingen, meldt hij zaterdag.

Kuzu blijft zijn werk in de Tweede Kamer wel doorzetten, maar draagt het fractievoorzitterschap over aan Farid Azarkan. Na de verkiezingen, die maart 2021 gaan plaatsvinden, stopt hij met de politiek.

In een verklaring op Facebook zegt Kuzu dat hij het bouwen aan politieke beweging 'enerverend' heeft gevonden. „De keerzijde voor mij als gezicht van DENK, is dat het een behoorlijke impact op mijn persoonlijke leven heeft", vervolgt hij.

„Wanneer mensen mij vroegen of ik het ‘leuk’ vond in de politiek, was mijn antwoord altijd: “leuk is anders, maar belangrijk is het wel”. Ik kreeg veel energie van hetgeen er gebeurde buiten de Haagse vierkante kilometer en die energie verbruikte ik in het Haagse. De afgelopen periode ben ik bij mezelf te rade gegaan of ik de energie en inzet die ik ten tijde van de oprichting van DENK en sinds de vorige landelijke campagne heb gehad opnieuw kon opbrengen. Of ik vervolgens in staat was om in een volgende periode met alles wat ik in me heb nog een keer meer dan alles kon geven. Het antwoord heb ik inmiddels gevonden en mijn besluit staat vast."

Uit de fractie gezet

Kuzu werd in 2014 samen met Selcuk Öztürk uit de PvdA-fractie gezet, nadat zij beiden kritiek hadden geuit op het integratiebeleid van toenmalig PvdA-vicepremier Lodewijk Asscher. Bij de verkiezingen in 2017 was hij lijsttrekker van DENK. Die kwamen met drie zetels in de Tweede Kamer.