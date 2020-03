Klassieke muziek populairder door coronacrisis

Het is voor veel mensen inmiddels de derde week dat het thuiskantoor wordt bemand. Daardoor verandert er een hoop in de wereld. Zo wordt er onder andere een stuk minder gestreamd.

Maar, als we streamen, streamen we veel vaker klassieke muziek dan voorheen. Nederlanders streamen 10 procent meer deuntjes van Mozart, Bach en Dvořák. Landen waar het COVID-19 virus harder toeslaat, streamen zelfs nog meer klassieke muziek. In Frankrijk is het met veertig procent toegenomen, in Spanje met 20 procent en de Engelsen streamen 15 procent meer klassiek werk.

Minder streamen en downloaden

Toch weegt dat niet op tegen het gemis: wereldwijd wordt er namelijk 8 procent minder gestreamd. De cijfers worden bekendgemaakt door streamingsdienst Primephonic, die zich op klassieke muziek richt.

We streamen niet alleen minder, we downloaden ook minder. Waarschijnlijk is de oorzaak dat veel meer mensen thuiswerken. De reistijd waarin je normaal een muziekje draait, is nu tijd om uit te slapen of eerder te beginnen. Het uurtje muziek voor onderweg mist voor veel mensen. Dat verklaart ook waarom er minder downloads zijn: met een download kun je ook offline muziek luisteren. Met een non-stop wifiverbinding is de noodzaak te downloaden een stuk kleiner.

Minder stress

Klassieke muziek is niet geheel onnodig in deze tijd waar veel mensen meer stress ervaren. „We weten we dat klassieke muziek een positieve invloed heeft op ontspanning. Door naar muziek met een lage frequentie te luisteren – klassieke muziek – daalt je hartslag en ontspan je meer", vertelde Erik Scherder, professor Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam aan de Volkskrant.

Wil je overigens een betere concentratie, dan is klassiek waarschijnlijk niet direct de oplossing. Hoewel het voor sommigen werkt, is het nooit aangetoond dat klassieke muziek zorgt voor een betere focus. Uit een onderzoek uit 2005 blijkt dat stilte toch écht het beste achtergrondgeluid is als je een goede focus nodig hebt.

Klassiek voor beginners

Als je klassiek besluit te luisteren, waar begin je dan? De afgelopen honderden jaar werden er oneindig veel prachtige werken gemaakt. Het Concertgebouw laat zien dat je waarschijnlijk heel wat van die werken al kent.

Klassiek meets pop

Ook in popmuziek wordt regelmatig gebruik gemaakt van klassieke muziek. Robin Thicke gebruikte voor When I Get You Alone, de hit waar hij mee doorbrak, de vijfde symfonie van Beethoven. Hij is niet de eerste, ELO gebruikte dit stuk ook al voor het nummer Roll Over Beethoven.

Elvis leende voor I Can't Help Falling In Love With You van Martini, het stuk Plaisir D'Amour. Leoncavallo's stuk Vesti La Giubba is terug te horen in It's A Hard Life van Queen, voor Alejandro leende Lady Gaga werk van Monti, het stuk Csárdás en zelfs Take That haalde inspiratie uit oude muziek. Verdi's Tuba Mirum uit zijn Requim hoor je in Never Forget.

Soms zijn stukken wat lastiger terug te horen. In deze video worden de overeenkomsten tussen klassieke en popmuziek op musicologische wijze uitgelegd.

Plagiaat?

De afgelopen jaren hebben we nogal wat rechtszaken voorbij zien komen rondom plagiaat. Zo verloor de rapper Flame recent een rechtszaak tegen Katy Perry. De rapper beweerde dat ze zijn muziek had gestolen voor haar hit Dark Horse. De rechter oordeelde dat dit niet zo was.

De eerder genoemde Robin Thicke werd in 2015 wél schuldig bevonden aan plagiaat. Het nummer Blurred Lines dat hij samen met rapper T.I. en producer Pharrell Williams maakte, leek teveel op Got To Give It Up van Marvin Gaye. Gaye werd onder andere postuum toegevoegd als medeschrijver van het nummer.

Met klassiek ligt dat anders. De meeste klassieke werken die in popmuziek worden gebruikt, zijn een stukje ouder. Wanneer de schrijver van een muziekstuk meer dan 70 jaar dood is, vervallen in principe de auteursrechten en is het stuk vrij te gebruiken in je eigen muziek.

Helemaal relax

Op zoek naar de ideale klassieke muziek voor tijdens je werk? Streamindsdiensten als Spotify staan vol met lijstjes waarmee ze je focus hopen te verbeteren. Ook kun je natuurlijk gewoon de complete werken van een bekende componist aanzetten.

De beginner kan bijvoorbeeld deze vijftig meest bekende werken op YouTube aanzetten. Met bijna vijf uur muziek is je halve werkdag in elk geval voorzien van een soundtrack. Mocht je écht even goed willen focussen, dan kunnen we maar één stuk aanraden. Niemand anders dan John Cage componeerde hét ideale stuk voor een goede focus.