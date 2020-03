Kindertelefoon staat roodgloeiend

Kinderen leggen sinds het uitbreken van de coronacrisis steeds vaker contact met De Kindertelefoon. Ook de chat staat volgens directeur Roline de Wilde roodgloeiend.

Honderden gesprekken gingen de afgelopen week over het coronavirus, bijvoorbeeld over de angst voor mogelijke besmetting van ouders, opa’s en oma’s of de kinderen zelf. Nu scholen en sportclubs gesloten zijn om verspreiding te voorkomen zitten veel kinderen thuis en maken ze zich zorgen over hun dierbaren.

Zorgen om schoolexamens

Ook namen veel kinderen contact met De Kindertelefoon op omdat ze zich erg vervelen of omdat ze willen weten wat ze momenteel wel en niet mogen doen. Verder maken kinderen zich zorgen over hoe het nu verder moet met schoolexamens. „Het is belangrijk dat ze hun zorgen kunnen delen en hier met iemand over kunnen praten”, zegt De Wilde.

Het afgelopen jaar werd De Kindertelefoon ongeveer duizend keer per dag gebeld. Sinds de coronacrisis is dat gestegen naar zeker 1500 gesprekken per dag. „Het is duidelijk dat kinderen ons nu echt nodig hebben en we zetten alle zeilen bij om in deze tijd voor hen zo goed mogelijk bereikbaar te zijn”, zegt De Wilde. „Uiteraard brengen de huidige maatregelen wat extra uitdagingen met zich mee en nemen we het welzijn van onze vrijwilligers die de gesprekken voeren via telefoon en chat zeer goed in acht. Velen staan klaar om iets extra’s te doen.”

Verslechterde thuissituatie

Naast alle zorgen over het coronavirus bellen er veel kinderen bij wie de thuissituatie juist nu verslechtert. „De spanningen in huiselijke kring kunnen op dit moment hoger oplopen en escapes als school en sport vallen voor kinderen weg.”

Kinderen van 8 tot 18 jaar kunnen bij De Kindertelefoon gratis en vertrouwelijk praten over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken in hun eigen omgeving. Ook heeft De Kindertelefoon een zeer drukbezocht forum waar jongeren elkaar kunnen helpen.