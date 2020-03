'Kinderopvang moet zo snel mogelijk weer open'

Kinderen moeten zo snel mogelijk weer terecht kunnen op de kinderopvang. Dat vindt een bestuurder van een organisatie met 145 kinderopvanglocaties. Een aantal collega's is het niet met hem eens.

„De angst regeert nu", zegt bestuurder Ben Schnieders van Kids First COP groep met 145 locaties in het Noorden van het land. Schnieder krijgt naar eigen zeggen veel vragen van ouders die thuiswerken maar moeilijk kunnen combineren met de zorg voor hun kinderen, die nu thuis zitten vanwege de coronamaatregelen.

Kinderen van ouders met vitale beroepen mogen nog wel naar de opvang komen. Ook kinderen met een kwetsbare thuissituatie kunnen op verzoek van gemeenten terecht op de opvang. Volgens Schnieders komen er daarnaast van zelfstandigen en ouders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand verzoeken om opvang binnen.

Geen risicogroep

Schnieders vindt het een goed idee om kinderen zonder klachten na Pasen weer toe te laten op de opvang. Omdat in de kinderopvang groepen op kleinere schaal samenkomen dan bijvoorbeeld op scholen, moet er tussen deze twee groepen onderscheid gemaakt worden. Bovendien gaan kinderen nu ook naar buiten. „In sommige ‘aandachtswijken’ zwerven ze rond op straat. Op de opvang is het vermijden van lichamelijke contacten beter te managen."

Schnieders krijgt van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en de Brancheorganisatie Kinderopvang geen bijval. Zijn argumenten dat kinderen niet tot de risicogroep voor het coronavirus behoren en eveneens geen grote rol spelen in de verspreiding ervan, worden betwijfeld. Het RIVM onderzoekt nog in welke mate kinderen het virus krijgen en overdragen.

„We weten dat het combineren van werk, zorg en thuisonderwijs heel moeilijk is, maar we moeten ons ook realiseren dat er onduidelijkheid bestaat over de risico's", zegt BOinK-voorzitter Jellesma. „Laten we wachten tot daar meer zekerheid over is. Het belangrijkste is nu dat we voorkomen dat de zorg wordt overbelast." Ook de Brancheorganisatie Kinderopvang wacht op nadere besluitvorming van het RIVM.