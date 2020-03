Ken je deze podcast al? #19 Muziek

Met duizenden verschillende podcasts, is het soms moeilijk kiezen. Ter inspiratie maakt Richard Otto van mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een selectie met luistertips. Met deze keer: een selectie van podcasts over muziek.

Rewind is een VPRO-podcastserie over cruciale momenten in de Nederlandse muziekgeschiedenis. De eerste reeks ging over de geschiedenis van dance in Nederland, de tweede reeks over het levenslied.

In Gitaarmannen, de podcast praat gitarist Ed Struijlaart met zijn favoriete Nederlandse gitaristen (m/v) over hun leven en muziek. Met de gitaar als rode draad. Met onder meer Harry Sacksioni, Paskal Jakobsen (BLØF), Spike (Dir-ect) en Jaap Kwakman (3J´s).

In de AVROTROS-podcast De weg naar een Nederlandstalige hit gaat Sterren NL radio-dj Emilie Sleven op zoek naar de verhalen achter grote Nederlandse hits. Diverse bekende Nederlandse artiesten worden in deze podcastserie aan de tand gevoeld over de totstandkoming van hun grootste successen.

De Delftse concertorganisator Mojo bestond vorig jaar alweer een halve eeuw. Radio-dj Michiel Veenstra maakte een podcastserie over het ontstaan van Mojo, maar sprak ook medewerkers over het organiseren van popconcerten en muziekfestivals.

Disgraceland is een Engelstalige podcast over de grimmige kanten van de muziekwereld. Op spannende wijze worden de achtergrondverhalen verteld over de bizarre ongelukken, arrestaties, moorden en andere voorvallen van bekende popsterren, zoals Whitney Houston, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix en Marvin Gaye.